استانكو: تيم ملي با برانكو به جام جهاني مي رود // بازيكن سازي وظيفه الهي من است

به گزارش خبرنگار" مهر" علي اكبر ابرقويي نژاد رييس هيات فوتبال اصفهان در اين ديداربا ابرازخرسندي ازحضوراستانكودراصفهان بعنوان مديرفني تيمهاي فوتبال سپاهان اظهارداشت: سوابق استانكودرفوتبال ايران نشان مي دهد كه وي كارنامه درخشاني داشته حتي عليرغم آنكه درطي حضور يكساله خود درسپاهان نتايج خوبي نگرفت، اما بسياري ازكارشناسان يكي ازعوامل مهم موفقيت دوساله اخيراين تيم را ناشي ازحضورمثبت وي تفسيرمي كنند.

وي افزود: سپاهان ازجمله باشگاههايي است كه كارعمده واساسي را درفوتبال پايه بنا نهاده وبدون شك با حضوراستانكوسرمايه گذاري وبرنامه ريزي باشگاه درفوتبال پايه به نتايج ارزنده اي مي انجامد.

ابرقويي نژاد دربخش ديگري ازسخنان خود با اشاره به اكثريت غيربومي تيم بزرگسالان سپاهان گفت: بعنوان متولي فوتبال اصفهان عليرغم آنكه ديدگاه بومي گرايي صرف نداريم، اما بنا به درخواست اكثرفوتبال دوستان طرفدارسپاهان از استانكو تقاضا مي كنيم با توجه به غني بودن اين باشگاه ازبازيكنان مستعد درتيمهاي مختلف تحت پوشش، با تزريق اعتماد به نفس به آنها زمينه حضورتعداد بيشتري از بازيكنان بومي را درتيم بزرگسالان سپاهان فراهم آورد.

رييس هيات فوتبال همچنين با اشاره به موفقيتهاي اخيرسپاهان خاطرنشان كرد: سپاهان پس ازكسب دوجام قهرماني با ارزش درحال حاضرتبديل به تيمي شده كه دراصفهان ازحمايت بيش از40 هزارتماشاگردرورزشگاه برخورداراست كه اين حمايت و پشتوانه تماشاگرمي تواند ياروياوراستانكوباشد.

رييس هيات فوتبال اصفهان ازحمايت كارخانه فولاد مباركه وذوب آهن ومديران آن درجهت توسعه فوتبال دراصفهان به نيكي ياد كرد وخاطرنشان كرد: بين مديران اين دوباشگاه همچنين هيات فوتبال اصفهان ارتباط تنگاتنگي وجود دارد كه مايه اميدواري جهت پيشرفت روزافزون فوتبال درديارزاينده رود است. درادامه استانكوپوكله كويچ ازاصفهان بعنوان شهرتاريخي ياد كرد واين شهررا در فوتبال هم سرآمد درايران ذكركرد.

وي به نظم وديسيپلين حاكم برتيمهاي فوتبال باشگاه سپاهان وهمچنين توان مديريتي بالاي مهندسي اسلاميان اشاره كرد وبا بيان اينكه ساكت مديرعامل باشگاه درزمينه فوتبال پايه سازماندهي بسيارخوبي دراين باشگاه بعمل آورده است، گفت: نظم وانضباط ومديريت بالا درباشگاه سپاهان مرا اميدواركرد تا بتوانم برنامه هاي جامع بسيارخوبي براي اين باشگاه داشته باشم. البته وظيفه من بعنوان مديرفني بسيار سنگين است، چرا كه درشهري كه استعدادهاي فوق العاده اي وجود دارد بايد به بارورشدن آنها كمك كنم ضمن اينكه من آمده ام كه بازيكن بسازم وحتي اين بازيكن سازي را وظيفه الهي خود مي دانم وتمام توانم را دراين راه بكارمي گيرم.

استانكودرتكميل صحبتهاي خودافزود: كاملا مشهود است كه براي ورزش سپاهان برنامه ريزي شده وزحمات فراواني صرف شده، بطوري كه شرايط ونظم فعلي را دردوسال قبل نديدم، حتي برخي تيمهاي اروپايي بايد ازباشگاه سپاهان خجالت بكشند. درهرحال سپاهان مي تواند همچون پرسپوليس واستقلال، سالها برمسند فوتبال ايران تكيه بزند كه دراين زمينه من هم تلاش خود را بكارخواهم بست.

درادامه بحث به تيم ملي فوتبال ايران كشيده شد كه مديرفني سپاهان با اشاره به حضوربرانكودرراس تيم ملي گفت: برانكوسرمربي با دانشي است، اوتوانسته حاشيه هاي تيم ملي را مهاركند وبدون درگيرشدن با مطبوعات كارخود را دنبال كند. به نظرمن اين مربي با توجه به پتانسيل موجود قادراست تيم ملي را به سرمنزل مقصود كه همانا حضوردرجام جهاني است برساند، ضمن اينكه وفاق خوبي را دربين مردم و مسوولين با تيم ملي مي بينم حتي رسانه هاي ورزشي هم دلسوزانه به تيم ملي كمك مي كنند وهمه اينها مايه اميدواري است.

استانكودرادامه افزود: درحال حاضرشرايطي را كه درفوتبال ايران مي بينم وبا توجه به سرمايه گذاريهايي كه شده ودرحال انجام است، مطمئنم بدون نتيجه نخواهد ماند وفوتبال ايران مي تواند درآسيا همچنان آقايي كند. البته ازنظرتخصصي نيازبه مربي خارجي درفوتبال ايران احساس شود، اما ممكن است درمقطع ديگري كه تيم ملي به موفقيتهاي ارزنده اي دست يافت ازاين حيث هم خودكفا شويد.