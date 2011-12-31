نخستین دوره رقابتهای لیگ آزاد دوچرخه سواری تریال کشور در بومهن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابتهای لیگ آزاد دوچرخه ‏سواری تریال کشور پیش از ظهر جمعه با حضور برترینهای این رشته در شهر بومهن از بخش مرکزی تهران برگزار شد.

این رقابتها در بومهن با حضور تریال ‏کارانی از تهران، خراسان رضوی، قزوین، اصفهان، مازندران، مرکزی و گلستان برگزار شد.

در پایان این رقابتها، محمدرضا آزادی از اصفهان، امیر محمدی نژاد از تهران و مجید بهشتی از قزوین به عنوان برترینهای اول تا سوم شناخته شدند.

تریال از جمله ورزشهای مهیج و دارای جذابیتهای بسیار برای نسل جوان قلمداد می‏شود؛ اما این رشته نوپا در کشور توفیقات بسیاری پیرامون جذب این قشر به دست آورده است.

این رشته جوان در کشور از تلفیق دوچرخه کوهستان با دوچرخه کورسی ایجاد شده است.

علاقه ‏مندان به این رشته ورزشی می ‏توانند با دوچرخه تریال حرکات نمایشی در محیط کوهستان و شهر به شرط رعایت اصول ایمنی را تجربه کنند.

دوچرخه ‏سواران فعال در رشته تریال به منظور دستیابی به تعادلی مطلوب و مورد نظر از دوچرخه‏هایی با بدنه کوتاه، دارای شیب تنه زیاد و استحکام قابل قبول سود می برند.