  1. استانها
  2. تهران
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

طاهرخانی:

روشنگری در این برهه زمانی برای جامعه اسلامی امری ضروری است

روشنگری در این برهه زمانی برای جامعه اسلامی امری ضروری است

دماوند – خبرگزاری مهر: بخشدار رودهن اظهار داشت: روشنگری در این برهه زمانی برای جامعه اسلامی امری ضروری است و بخشداری رودهن پیرامون تداوم گردهماییهای انقلابی عزمی راسخ خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طاهرخانی پیش از ظهر جمعه در هشتمین دوره همایش بصیرت علوی که همزمان با یوم الله نهم دی که در محل آمفی تئاتر دانشگاه آزاد ‌رودهن برگزار شد، افزود: هشتمین همایش بصیرت علوی در رودهن نشان از حضور مردمانی ولایی و انقلابی در جای جای این خطه شهیدپرور دارد.

وی توسعه بصیرت در جامعه را از تأکیدات مقام عظمای ولایت خواند و گفت: بخشداری رودهن با همراهی همیشگی مجموعه اداری این بخش و البته عنایات ویژه امام جمعه منطقه برنامه‏ ریزیهای خود برای برگزاری هرچه بهتر این همایش را آغاز کرد.

این مسئول ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در گوشه‏ای از فرمایشات گرانقدر خود فرمودند که "بصیرت را باید ما مسئولان و ما مردم به عنوان قطب نمایی برای خود قرار دهیم و بصیرت باید هدایت‏گر همه ما مسئولان نظام مقدس اسلامی باشد".

وی بیان کرد: با توجه به این فرمایش مقام عظمای ولایت، بخش رودهن شاهد حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری بود.

کد مطلب 1496716

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها