اخبار کوتاه ورزشی از استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، احتمال برگزاری مجدد پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور با حضور کشتی‌گیران واجد شرایط در هشتمین دوره پیکارهای بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در شهر قم، افزایش یافت.

این در حالی است که محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در نظر دارد رقابت‌های کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) را که با شرکت برترین های کشورمان و چند میهمانی خارجی برگزار شود به عنوان انتخابی مهم تیم ملی در نظر بگیرد.



سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی معتقد است با توجه به برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در پیکارهای مهم آتی به خصوص المپیک لندن، بهتر است این رقابت‌ها با حضور بهترین های کشور برگزار شود تا نفرات شاخص شناسایی شوند.

از سوی دیگر شرایط حضور نفرات در رقابت‌های انتخابی و محل برگزاری این مسابقات به‌زودی از سوی کمیته اجرایی و مسابقات به استان‌های سراسر کشور اعلام می‌شود و بر این اساس کشتی گیران مدعی حضور در جام یادگار امام که پنجم تا هشتم اسفند برگزار می شود، باید در انتخابی شرکت کنند.

معرفی داوران مسابقه صبای قم و شهرداری ساوه



داوران مسابقه حساس تیم‌های فوتسال صبای قم و شهرداری ساوه از لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور معرفی شدند.

در حالی که دیدارهای هفته هفدهم از سیزدهمین دوره مسابقات لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه های کشور امروز جمعه نهم دی ماه در قم برگزار می شوند، تیم فوتسال صبای قم در دیداری که در خانه برگزار می‌شود با تیم فوتسال شهرداری ساوه رو به رو می شود.



در این دیدار که در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می شود و از ساعت 16 امروز به انجام خواهد رسید، محمود نصیرلو به عنوان داور اول بازی حساس صبای قم و شهرداری ساوه را قضاوت خواهد کرد، ضمن اینکه

حمیدرضا اسدی به عنوان داور دوم و حسن کشاورز به عنوان داور سوم وی را در امر قضاوت این دیدار یاری خواهند کرد، همچنین ولی صفارها وقت نگهدار مسابقه است.

معرفی داوران مسابقه فراز قم و گاز خوزستان



داوران مسابقه حساس تیم‌های فوتسال فراز قم و گاز خوزستان از لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور معرفی شدند.



در حالی که دیدارهای باقی مانده از هفته ششم از مرحله گروهی نیم فصل نخست مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور امروز جمعه نهم دی ماه برگزار می شوند، تیم فوتسال فراز قم در دیداری که در خارج از خانه برگزار می‌شود با تیم فوتسال گاز خوزستان دیدار می کند.



در این دیدار که در سالن شهدای گاز اهواز برگزار می شود و از ساعت 16 امروز جمعه نهم دی ماه به انجام خواهد رسید، آرمان قنبرزاده به عنوان داور اول بازی حساس فراز قم و گاز خوزستان را قضاوت خواهد کرد، ضمن اینکه مهدی صفائی به عنوان داور دوم و فرامرز حسینیان به عنوان داور سوم وی را در امر قضاوت این دیدار یاری خواهند کرد و نریمان آزادیان وقت نگهدار مسابقه است.



تیم فوتسال فراز قم در این دیدار خارج از خانه در حالی مقابل تیم فوتسال گاز خوزستان به میدان می روند که پیش از این دو بازی در خانه و سه بازی در زمین حریفان به میدان رفته اند که با سه باخت، یک تساوی و یک پیروزی همراه بوده است و فراز در حال حاضر تیم چهار امتیازی گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور است.