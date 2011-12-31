بارندگی در کرمانشاه از امروز آغاز می شود

مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی، موج ناپایداری که روزهای گذشته نیز به آن اشاره می شد، در حرکت به سمت منطقه ما تقویت شده است.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: این موج در روزهای شنبه و یکشنبه جو استان را تحت تاثیر قرار می دهد و در بعضی ساعات باعث وزش باد و بارندگی در سطح استان خواهد شد.

میلادی افزود: انتظار می رود، شرایط ناپایدار که در اواخر وقت فردا و اوایل روز یکشنبه از نمود بیشتری برخوردار است، به طور متوسط بارشهایی بین 5 تا 10 میلی متر، برای اکثر نقاط استان در پی داشته باشد.

وی تصریح کرد: بارش در ارتفاعات و نقاط سردسیر به شکل برف خواهد بود.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه افزود: به دلیل همراهی موج یاد شده با وزش بادهای جنوبی و گسترش مرکز کم فشار در منطقه، احتمال اینکه هوا در روز یکشنبه و به ویژه در نواحی غربی و گرمسیری استان، غبارآلود شود، دور از انتظار نیست.

میلادی در پایان گفت: از امرور تا دوشنبه، شاهد تعدیل دمای هوا، کاهش نسبی دمای روزانه و افزایش نسبی دمای شبانه، در نقاط مختلف استان خواهیم بود.