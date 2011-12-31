فراز برای فرار از قعرنشینی با گاز بازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور، امروز وارد هفته ششم خود می‌شود و طی آن تیم فوتسال فراز قم در دیداری حساس در خارج از خانه مقابل تیم فوتسال گاز یکی از دو نماینده استان خوزستان در لیگ دسته اول قرار می گیرد.

این دیدار در حالی به میزبانی نماینده مدعی فوتسال اهواز در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور برگزار می شود که فراز قم از سه بازی خارج از خانه قبل خود در دو بازی حاضر نشده و در مصاف با تیم بنیاد مسکن فارس نیز به شکستی سنگین تن داده است.



بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال مسابقه تیم‌های فوتسال فراز قم و گاز خوزستان به میزبانی تیم گاز، امشب در جدالی بین دو تیم مدعی گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ دسته اول فوتسال برگزار می‌شود و دو تیم در شرایطی به میدان می‌روند که وضعیت گاز خوزستان در جدول گروه دوم بهتر از نماینده فوتسال قم است و این تیم از هم اکنون مدعی صعود به لیگ برتر محسوب می شود.



فراز قم و گاز خوزستان در حالی در این مسابقه حساس برابر یکدیگر به میدان می‌روند که تا پایان دیدارهای هفته پنجم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در گروه دوم، فراز قم با کسب یک پیروزی، یک تساوی و سه باخت آمار خوبی در کارنامه ندارد.



این در حالیست که تیم فوتسال گاز خوزستان با توجه به شروع بسیار خوب در این فصل لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور به مراتب وضعیتی بهتر از نماینده فوتسال استان قم دارد و در واقع اهوازی ها با امتیاز بیشتر در مکان دوم جدول رده‌بندی و در کنار تیم بنیاد مسکن فارس از مدعیان حاضر در این گروه هستند.



دو تیم آخرین بار در دیدار برگشت خود در رقابت‌های فصل گذشته لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در سالن اداره کل کار و امور اجتماعی شهر مقدس قم به مصاف یکدیگر رفتند که در آن مسابقه فراز قم نتوانست از فرصت میزبانی بهره ببرد و با تساوی یک بر یک برابر مهمان خود متوقف شد.



نکته جالب توجه در مورد تیم فوتسال گاز خوزستان یکی از دو نماینده استان اهواز در مسابقات امسال لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور این است که اهوازی ها دو سال پیش در آستانه صعود به رقابت های فوتسال لیگ برتر حضور داشتند و در واقع آنها تنها در گام پایانی و در جدال خانگی مقابل تیم فوتسال آرش بتن قزوین کم آورده و نتوانستند به لیگ برتر راه یابند.



جدال‌های فراز قم و گاز خوزستان در هفته ششم از مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در گروه دوم مرحله مقدماتی قطعا امروز بازی‌ حساس و جذابی است زیرا هر دو تیم بخت خود را برای صعود احتمالی به مرحله نیمه‌نهایی لیگ دسته اول می‌آزمایند.