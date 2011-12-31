صبای قم از سد شیرین داروی شیراز گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور با شرکت تیم های مدعی در گروه های دو گانه در حالی آغاز شد که صبای قم در دیداری خانگی از این هفته، موفق به شکست تیم نوجوانان شیرین داروی شیراز شد.

دیدار حساس صبای قم و شیرین داروی شیراز امروز در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد و در پایان این شاگردان غلامرضا کاظمی بودند که توانستند در پایان ۹۰ دقیقه رقابت با حریف سرسخت خود، دو بر یک به پیروزی برسند.



در راه کسب برتری در این دیدار حساس خانگی، بازیکنان صبای قم با انگیزه زیاد، اشتیاق و علاقمندی فراوان به موفقیت تیم خود تمرینات فشرده آماده سازی را تحمل کرده و در این دیدار بازی بسیار روان و خوبی را به نمایش گذاشتند تا برابر شیرین داروی شیراز پیروز شوند.



صبایی ها که امسال تلاش می کنند فصل موفقی در لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور داشته باشند، در این دیدار کاملا بر جریان بازی مسلط بودند و در نهایت موفق شدند شیرین داروی شیراز را شکست داده و گام دیگری را در لیگ برتر این فصل با پیروزی بردارند.



این سومین سال حضور تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور است و این حضور در حالی صورت می گیرد که صبای قم در دو دوره گذشته این رقابت ها تا آستانه صعود به مرحله نهایی نیز پیش رفت اما در پایان تنها موفق به حفظ سهمیه قم در لیگ برتر شد.



از همین تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در این سال ها بازیکنان بسیار خوبی به تیم های رده های سنی جوانان و امید صبای قم و همچنین نماینده فوتبال قم در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور یعنی تیم صبای نوین معرفی شده اند.



صبایی ها برای افزایش آمادگی خود به منظور حضوری موفق در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور پیش از دیدار با تیم فوتبال شیرین داروی شیراز، در دیداری حساس در شهر قم با تیم نوجوانان نخل بندرعباس به رقابت پرداخت که در این دیدار موفق نشد این تیم را شکست دهد و برابر حریف خود با تساوی چهار بر چهار متوقف شد.



در راه حضور در لیگ برتر نوجوانان باشگاه های کشور، نفراتی که امسال در ترکیب تیم فوتبال نوجوانان صبای قم حضور دارند، بازیکنانی هستند که از مدرسه فوتبال صبا گزینش شده اند و صبا با ترکیب جدید به دنبال حضور موفقی در رقابت های لیگ برتر است.



گفتنی است: باشگاه صبای قم علاوه بر تیم نوجوانان در لیگ برتر رده سنی امید باشگاه های کشور نیز دارای یک نماینده است، ضمن اینکه در جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور در حال حاضر صبای قم دارای 10 امتیاز و از مدعیان صعود به نیمه نهایی است.