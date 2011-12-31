حماسه نهم دی حرکتی خودجوش و مردمی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله حجت الاسلام صادقی خواه در تجمع میثاق با ولایت در بیرجند با اشاره به سخن امام خمینی مبنی بر اینکه "ای فتنه گران واقعی ای استکبار اگر مقابل دین ما بایستید مقابل همه شما می ایستیم"، اظهارداشت: حماسه نهم دی حماسه ای خودجوش و مردمی بود.

وی با بیان اینکه غیرت دینی مردم در 9 دی تجلی پیدا کرد ه است، افزود: مردم ما ثابت کردند ایران کشوری ولایت مدار است.

حجت الاسلام صادقی خواه بیان داشت: دشمنان انقلاب اسلامی بعد از ناکامی در جنگ نرم و سخت به این جمع بندی رسیدند که یگانه عامل اصلی موفقیت این انقلاب و نظام اسلامی، پیوند امت با ولایت است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ مسئولی در نظام اسلامی نباید انتظار داشته باشد که ولی امر با او هماهنگ باشد، ادامه داد: بلکه این مسئولان هستند که باید ولی امر خود هماهنگ باشند.

وی با بیان اینکه شعارهای مردم ایران استکبار را لرزاند، تصریح کرد: در صدای امریکا گفته می شود در مقابل مردم ایران نمی توان ایستاد بلکه باید به داخل آنها ورود پیدا کرد و آنها را از داخل شکست دهد.

حجت الاسلام صادقی خواه با بیان اینکه دشمن از راه های متعددی برای شکست انقلاب اقدام می کند، بیان کرد: انتخابات یکی از این راه ها است که از این طریق می توان مردم را از ولایت جدا کرد و باید با شعارهای خاص وارد عمل شد.

وی با بیان اینکه اگر امت از ولایت فاصله بگیرد امتی شکننده می شود، عنوان کرد: دشمنان در فتنه 88 در روز عاشورا خواستند از اعتقادات، ولایت محوری و امام محوری مردم انتقام بگیرند و آن جنایات را آفریدند.

وی اظهارکرد: مردم ایران در 9 دی تلاش 10 ساله دشمن را بر باد دادند بنابراین دشمنان برایشان سخت است 9 دی را انقلابی دیگر بنامند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اشاره به اینکه نهم دی پیروزی بر جنگ نرم است، ادامه داد: دشمنان در صدد بود از درون، نظام اسلام را منهل و نابود کنند.

وی نهم دی را تحکیم ارکان انقلاب دانست و گفت: ارکان انقلاب شامل ماهیت دینی و عاشورایی انقلاب است که در این روز روحیه دینی و عاشورایی ملت ایران استحکام یافت.

حجت الاسلام صادقی خواه با بیان اینکه رکن دوم انقلاب ولایت محوری بود، افزود: امت ایران از امام خود یاد گرفته بودند که در نظام اسلامی فرمانبری خدایی است و آنچه حکومت می کند قانون خدا است و حاکمیت مختص خداست و این حاکمیت به وسیله ولی خدا تجلی پیدا می کند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خطاب به مسئولین و مردم گفت: توجه داشته باشید دشمن متوجه شده که عامل بقای پیروزی همه مراحل انقلاب ولایت محوری بوده بنابراین به دنبال تضعیف آن در بین مردم است.

حجت الاسلام صادقی خواه با اشاره به نزدیک بودن انتخابات عنوان کرد: مسئولان و مدیران باید توجه داشته باشند در این امر سخنگوی دشمن نشوند و موجبات شادی آنها را فراهم نکنند.

وی حفظ ولایت محوری و بر محور ولایت حرکت کردن را رمز پیروزی انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: نهم دی نشان داد مردم ایران به موقع می فهمند و بصیر هستند.

وی افزود: هم اکنون انقلاب اسلامی یاوران فراوانی در دنیا دارد و همچنین رهبر انقلاب اسلامی مدافعان زیادی در دنیا دارد که آمریکا از آن هراس دارد.

حجت الاسلام صادقی خواه رکن سوم انقلاب اسلامی را مردم دانست و گفت: دشمن تلاش دارد انگیزه حضور، مشارکت و قیام را از مردم بگیرد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد: در 9 دی مردم ثابت کردند که در صحنه هستند و با انواع جنگ نرم دشمن از صحنه خارج نمی شوند.