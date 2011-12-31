حجت الاسلام علی اوسط کماسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترویج دین مبین اسلام یکی ازکارهای ویژه نهادهای فرهنگی در برابر اشاعه خرافات و تهاجم فرهنگی دشمنان نظام و انقلاب اسلامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلام آبادغرب تاکید کرد: یقینا جلوگیری از خرافات نمی تواند کافی باشد، درمورد خرافات دشمن مسئله پیشگیری بسیار مهم است که باید در این باره ساماندهی و فرهنگ سازی شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه زمینه خرافات در کشور زیاد شده است و باید تمهیدات لازم را در زمینه پیشگیری انجام دهیم.

حجت الاسلام کماسی افزود: هماهنگی بین امور مساجد، ائمه جماعات، کانونهای مساجد، بسیج و هیئت امنای مساجد، کاری است که باید توسط دستگاههای مربوطه صورت گیرد، تا از پتانسیل آنها به نحو احسن استفاده شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلام آبادغرب در پایان گفت: باید بین شیوه های تبلیغ تفاوت قائل شویم و با مخاطب شناسی و نظرسنجی، شیوه مناسب تبلیغ انتخاب کنیم.