ثبت نام 71 نفر در حوزه انتخابیه کرج تا ظهر جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد ظهر جمعه با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخاباتی کرج، از ثبت نام 71 نفر کاندیدای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، خبر داد و گفت: از تعداد فوق، 58 نفر مرد و 13 نفر زن هستند.

وی افزود: 21 نفر از ثبت نام کنندگان در بازه سنی 30 تا 35 و 13 نفر در فاصله سنی 36 تا 40 و تعداد 16 نفر در رنج سنی 41 تا 45، تعداد 11 نفر در فاصله سنی 46 تا 50 و تعداد شش نفر در بازه سنی 51 تا 55 هستند.

وی آخرین بازه سنی ثبت نام را مربوط به 56 تا 60 اعلام کرد وگفت: آمار ثبت نام در این بازه سنی، چهار نفر تا این لحظه گزارش شده است.

وی در خصوص میزان تحصیلات ثبت نام کنندگان و تفکیک آن گفت: یازده نفر با مدرک تحصیلی دکترا و 52 نفر با مدرک تحصیلی فوق لیسانس تا کنون ثبت نام کرده اند، همچنین هشت نفر از جانبازان با ارائه مدرک لیسانس ثبت نام کرده که به دلیل ارائه مدارک جانبازی، یک مقطع افزایش تحصیلی داشته و فوق لیسانس محسوب شدند.

فرماندار کرج تصریح کرد: بر اساس نمودارهای موجود و با توجه به شرط تحصیلی حداقل فوق لیسانس برای ثبت نام، آمار بسیار ارزشمندی را تاکنون در حوزه انتخابیه کرج شاهد هستیم.

وی افزود: پیش بینی ها حاکی از حضور بیش از صد نفر کاندیدا در کرج بود که روند فعلی ثبت نام نوید بخش تحقق این پیش بینی در ساعات باقیمانده از آخرین روز ثبت نام است.

ایران نژاد با تاکید بر اصل تلاش جهت حضور حداکثری مردم در روز رای گیری گفت: مدیران و مسئولان اجرائی انتخابات هر چه در جهت حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای و برگزاری انتخاباتی با شکوه تلاش کنند سهم بیشتری از حق انقلاب و نظام را که بر گردن دارند ادا کرده اند.