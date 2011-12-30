خواص همواره زیر ذره ‏بین عموم مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی استیری ظهر امروز در خطبه ‏های نماز جمعه این هفته فیروزکوه که همزمان با 9 دی و با حضور پرشور مردم مؤمن و خداجوی این شهرستان در مسجد جامع فیروزکوه برگزار شد، افزود: برخی خواص در فتنه 88 بصیرت لازم را نداشتند و از آرمانهای انقلاب آن طور که باید دفاع نکردند.

وی گفت: باید در خطبه‏های متعددی راجع به خواص و وظایف آنها سخن گفته شود، چرا که هر چه در این باره بگوییم باز هم کم است.

باید عموم مردم را از خواص جدا کرد

امام جمعه فیروزکوه ادامه داد: باید عموم مردم را از خواص جدا کرد و خواص جامعه امروز نیز باید عموم مردم را مورد توجه قرار دهند و در عملکردهای خود به این امر توجه بیشتری داشته باشند که مردم ولی نعمتان آنها هستند.

وی بیان کرد: در زمان امام حسین(ع) که وقایع تأسف ‏برانگیز متعددی علیه امت اسلام و یاران ایشان به وقوع پیوست، شاهد آن بودیم که عموم مردم دلشان با حضرت بود اما برخی خواص، اشراف، بزرگان زمان و . . . در مقابل سیدالشهدا (ع) شمشیر به دست گرفتند و به مقابله با اسلام پرداختند.

استیری افزود: عده‏ای خواص در این وقایع سکوت کردند و حتی برخیها در مقابل ولایت ایستادند و این رخدادها یادآور زمان امام حسین (ع) بود.

وی یادآور شد: بی بصیرتان آن زمان در مقابل امام حسین(ع) ایستادند و شمشیر به دست گرفتند و وقتی به قیام عاشورا نگاه می‎شود و ریشه‏های فرهنگی آن را بررسی می‏کنیم، شاهد آن هستیم که حکام آن زمان روح عزت و آزادگی را از مردم گرفته بودند.

امام جمعه فیروزکوه با تبیین ریشه‏های فرهنگی قیام عاشورا در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: نورانیتی که شهدای کربلا دارند، هیچ شهیدی در تاریخ نخواهد داشت و حتی کسانی که پس از واقعه عاشورا در زمره توبه‏کنندگان قرار گرفتند و در خط اسلام قدم گذاشتند و شهید شدند نیز از نظر رتبه و درجه در حد و اندازه شهدای کربلا نیستند.

وی گفت: مسلمانان باید در تمام مراحل زندگی به اهداف قیام عاشورای حسینی توجه کنند و از آن درسهای متعددی بگیرند و به این پیامها و درسها عمل کنند و از آن عبرت بگیرند.

استیری ادامه دد: تبعیض نژادی، سوءاستفاده از بیت‏المال، دشمنی با امت پیامبر و . . . از ریشه‏‏های اصلی قیام عاشوراست و در آن زمان جو شدید اختناق را در جامعه شاهد بودیم و در طول 50 سال پس از رحلت پیامبر گرامی اسلامی، بنی‏امیه فضای جامعه را به گونه‏ای ترسیم کرده بودند که افراد شخصیت اسلامی و دینی خود را از دست داده بودند.

وی اظهار داشت: سوءاستفاده از موقعیت و بیت‏المال و نیز ظلم و ستم علیه مسلمانان در آن زمان به وضوح دیده می‏شود تا حدی که مردم حتی جرات حرف زدن را نداشتند و نمی ‏توانستند عشق و علاقه خود را به امام حسین (ع) و اهداف و آرمانهای ایشان اعلام کنند.

امام جمعه فیروزکوه افزود: مردم آن زمان در مقابل جسارت به حضرت علی(ع) در روی منبر پیامبر گرامی اسلام نیز سکوت کردند و با اینکه دشمنیهای متعدد حکام را می‏دیدند اما به خاطر اینکه جو اختناق در اقصی نقاط کشور به شدت احساس می شد، حرفی نمی ‏زدند و این اختناق و ظلم و ستم‏ها در نهایت در قالب قیام کربلا سر باز کرد و به نهضت حسینی منجر شد.