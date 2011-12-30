حماسه نهم دی از قیام 15 خرداد نشات گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهماننواز در آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد اظهار داشت: در نهم دی شاهد خروش یک پارچه و باور نکردنی ملت ایران در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و دفاع از مقداسات دینی، حمایت و پشتیبانی از یادگار گران سنگ امام راحل (ره)، ولایت مطلقه فقیه بودیم.

وی تصریح کرد: ملت فهیم و دین مدار و ولایت مدار ایران اسلامی سکوت را جایز ندانست و با تمام قدرت به میدان آمد و دست رد به سینه همه نامحرمان زد و فریادی از عمق جان برآورد که فتنه گران هیچ جایگاهی و پایگاهی در نزد مردم انقلابی ایران ندارند.



وی خطاب به دشمنان جمهوری اسلامی گفت: بدانید که مردم ایران اسلامی در هر شرایطی پشتیبان ولایت فقیه هستند و به همین سبب هیچ آسیبی نمی بینند.



آیت الله مهماننواز با بیان اینکه نهم دی ماه نباید تنها به صورت شعاری برگزار شود اذعان کرد: مردم در طول 33 انقلاب اسلامی با تبعیت از ولایت فقیه، فتنه های دشمنان را خنثی کردند.



وی با اشاره به جریان شکست خورده فتنه گفت: فتنه گران که با نگاه ضدمردمی وارد عرصه انتخابات شده بودند در نهم دی سیلی محکمی از ملت ایران خوردند.