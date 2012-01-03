عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در ارتباط با وضعیت عملکرد صندوق مهر امام رضا (ع) در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در سال جاری، گفت: این صندوق در بخش ارائه تسهیلات اشتغال زای عملکرد خوبی داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: همچنین در حوزه کسب و کارهای خرد نیز از طریق تسهیلات ارائه شده وضعیت مناسبی وجود دارد.

شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه این موضوع الزاما به این معنا نیست که هر شخص و یا متقاضی ای که به صندوق مراجعه کرد بلافاصله به او تسهیلات پرداخت شود، تصریح کرد: بسیاری از افراد واجد شرایط دریافت وام نیستند.

وی از عدم امکان پرداخت تسهیلات به افرادی که از قبل کسب و کارهایی را دارند، سخن گفت و افزود: اینکه دوباره بخواهند برای دریافت تسهیلات مراجعه می کنند واجد شرایط نمی شوند و تسهیلات دهی به آنها مقدور نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: کسی ممکن است برای رفع نیازهای ضروری دیگر زندگی خود مانند هزینه های تحصیل و ازدواج و غیره نیز مراجعه کند ولی صندوق نمی تواند در این زمینه ها به افراد تسهیلات پرداخت نماید که ممکن است برای عده ای ایجاد نگرانی کند.

به گفته شیخ الاسلامی، به هر حال تسهیلاتی که به افراد داده می شود باید برگردد و افراد باید وثایق لازم را در اختیار صندوق بگذارند اما ما این موارد را سهل و آسان کردیم.

وی خاطر نشان کرد: براساس آخرین گزارشی که در روزهای گذشته ارائه شد، حدود 85 هزار فرصت شغلی توسط صندوق ایجاد شده است، اما منابع صندوق بی پایان نیست و صرف وام‌هایی شده که قبلا به متقاضیان پرداخت شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر بیشتر منابع صندوق از محل بازپرداخت منابعی است که به صورت تسهیلات در قبل پرداخت شده است و هم اکنون از این طریق چیزی حدود 50 میلیارد تومان در ماه از محل بازپرداخت تسهیلات قبلی صندوق امکان وام دهی وجود دارد.

شیخ الاسلامی گفت: البته این مبلع نمی تواند پاسخگوی همه نیازهایی باشد که در این بخش وجود دارد و ممکن است بخشی از نارضایتی افراد هم به همین دلیل باشد.