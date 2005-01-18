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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۲۵

ادامه درمان رضا ايرانمنش در بيمارستان

بعد از انجام ام آر اي و گرفتن نوار مغزي از رضا ايرانمنش درمان دارويي وي آغاز شد.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"  بعد از بستري شدن رضا ايرانمنش در بيمارستان به علت وخامت حالش، ظرف يكي دو روز گذشته بعد از انجام ام آراي ، نوار مغزي نيز از وي گرفته شده است و پزشكان معالج درمان دارويي و فيزيوتراپي را آغاز كرده اند.

رضا ايرانمنش در فيلم هاي سينمايي بسياري به ويژه آثار دفاع مقدس از جمله سجاده آتش و دكل و در تعدادي سريال تلويزيوني نقش هاي ماندگاري ايفا كرده است.

بنا به اين گزارش، رضا ايرانمنش درحال حاضر ممنوع الملاقات است.

شايان ذكر است، خبر بستري شدن اين جانباز هنرمند در بيمارستان، را شنبه 26 دي ماه  "مهر" منتشر شرد.

کد مطلب 149675

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