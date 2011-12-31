بخش تاریک چهره بیل گیتس از زبان دومین بنیانگذار مایکروسافت

به گزارش خبرگزاری مهر، پل آلن متولد 1953 در سیاتل آمریکا است. وی در سال 1975 به همراه بیل گیتس شرکت مایکروسافت را تاسیس کرد، اما در نوامبر 2000 برای همیشه از مایکروسافت خارج شد.

بنیانگذار دوم شرکتی که امروز غول نرم افزاری دنیا است در کتاب اتوبیوگرافی خود با عنوان "مرد ایده ها؛ من، بیل گیتس و سایر ماجرا" که به تازگی منتشر شده است شرحی از دلایل خروج خود از مایکروسافت و طرف تاریک چهره بیل گیتس را ارائه کرده است.

پل آلن در این کتاب نوشته است: "شبی از شبهای اواخر دسامبر 1982 از مقابل در بسته دفتر بیل گیتس که با همکارش کار می کرد، می گذشتم. داشتند از بهره وری پایین من در این اواخر می نالیدند و درباره این حرف می زندند که چگونه می توانند سهام من در مایکروسافت را کاهش دهند. آنچه که می شنیدم برایم باورکردنی نبود. به همین دلیل با فریاد داخل دفتر شدم و گفتم: یکبار برای همیشه نشان دادید که در واقع چه هستید. بعد از آنجا رفتم."

آلن و گیتس مایکروسافت را بنیان گذاشتند. آلن 29 سال داشت و در همان هفته ها در وی بیماری "هادجکین" را تشخیص دادند. این تومور بدخیم موجب شد که ماهها تحت رادیودرمانی قرار گیرد. به همین علت، توان و نیرویش کم شده بود و نتایج این ناتوانی در کارش اثر می گذاشت.

اما بیل گیتس به شرکت و به پیشرفت بیماری دوستش نگاه می کرد و عجولانه می خواست تصمیم بگیرد که بدون وی اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.

هرچند رفتارش با پل مهربان بود اما آلن در کتاب خود با یادآوری آن روزها تخلی عمیقی را که ناشی از تمایل سرد اقتصادی بیل بود به تصویر کشیده است.

آن دو همدیگر را از زمانی که به مدرسه راهنمایی می رفتند می شناختند و بین آنها پیوند عمیقی وجود داشت. پل آلن در ادامه کتاب خود نوشته است: "یک نگاه کافی بود که سه چیز را در بیل بفهمی. او بسیار باهوش و رقابتی بود و می خواست به ما بفهماند که چقدر باهوش است."

در واقع این رایانه بود که آنها را با هم متحد کرده بود و به همین خاطر زمانی که بیل 18 و پل 21 سال داشت اولین پردازشگر خود را برای کنترل ترافیک خیابانها به عرضه تجاری رساندند. سپس خیلی زود به استادان زبان Basic تبدیل شدند و Basic به عنوان گسترده ترین برنامه زمان خود شناخته شد. به همین علت کمی بعد از موفقیت Basic یعنی در سال 1975 شرکت اسطوره ای خود را تاسیس کردند.

در ابتدا قصد داشتند این شرکت "آلن و گیتس" بنامند اما پل با ترکیب دو واژه "ریزپردازشگر" (microprocessor ) و "نرم افزار" (software) عنوان "مایکروسافت" را برای آن برگزید.

بیل برای تعیین سطح مالکیت عجله داشت و 60 درصد از سهام شرکت را می خواست که پل آن را پذیرفت. یکسال بعد، کار خود را "آلبوکورکوئه" در نیومکزیکو آغاز کردند.

در این دوره همانطور که خانواده هایشان می خواستند به فکر گرفتن لیسانس افتادند. اما زمانی که در دانشگاه ثبت نام کردند به سرعت درگیر تجارت شدند و به ناچار درس را رها کردند. هر دو برنامه نویسان بسیار توانایی بودند و در شرایطی که بیل در امور تجاری تبحر داشت پل در فناوری عالی بود.

چند ماهی بیشتر نگذشته بود که بیل خواست در قرارداد خود بازنگری کنند. این بار 64 درصد از سهام مایکروسافت را می خواست و بازهم پل آن را پذیرفت اما با قلبی شکسته.

زیرکی و تلاش سخت، نتایج خوبی تولید می کردند و بنابراین در سال 1978 با یک میلیون دلار درآمد تصمیم گرفتند به سیاتل نقل مکان کنند.

به این ترتیب، پس از بوئینگ دومین شرکت صنعتی این ناحیه متولد شد و خیلی زود به شکوفایی رسید. به طوریکه در مدت یکسال، سود شرکت تقریباً سه برابر شد. در این زمان پل به این نتیجه رسید که مسائل مالی بیشتر به نفع دوستش است و اینکه باید در تقسیم بندی سهم شرکت عدالت را رعایت کرد.

بنیانگذار دوم مایکروسافت در این باره در اتوبیوگرافی خود آورده است: "وقتی پیشنهادم را برای بیل مطرح کردم، به من جواب داد: نمی خواهم دیگر هرگز در این مورد حرف بزنم... دندان روی جگر گذاشتم و مثبت فکر کردم. اما یک روز صبرم تمام شد. از آنزمان بحثهای ما بیش از همیشه زننده شد."

زمانی که "آی. بی. ام" تصمیم گرفت رایانه شخصی بسازد، عصر جدیدی آغاز شد که نیاز به یک سیستم عامل داشت.

سال 1981 بود و این دو همکار با غول "مغزهای الکترونیکی" به توافق رسیدند و به این ترتیب بازار جدیدی گشایش یافت.

آلن در این خصوص نوشت: "آنزمان به بیل گفتم که روزهایم به عنوان کارمند مایکروسافت سرآمده است. به شرکت خودم فکر می کردم. لحظه وداع نزدیک می شد. فوریه 1983 بود. سرانجام اختلاف نظرهای میان ما به مرحله درگیریهای لفظی رسید. رقابت پذیری بسیار بالای بیل وی را به بهترین مدیر اجرایی تاریخ تبدیل می کرد اما همچنین موجب شده بود که رابطه ما به شدت بی ثبات شود."

سپس ویندوز وارد شد و پل شرکت خود (Asymetrix) را همانطور که رویایش را داشت تاسیس کرد. تنها در سه ماهه چهارم سال 2010 سود مایکروسافت به 16 میلیارد دلار رسید که در نوع خود یک رکورد بود و "پل. جی. آلن" به دنبال رویاهایش رفت و "بنیاد خانواده" را برای سرمایه گذاری در گروههای ورزشی، ساخت اولین هواپیمای موشکی ویژه توریستها، جستجو برای سیگنالهای هوشمند از کیهان و ساخت نقشه ای از مغز برای کمک به درمان بیماریهای نورولوژیکی تاسیس کرد.

کتاب اتوبیوگرافی پل آلن با این جملات پایان می یابد: "اگر مایکروسافت در مقوله موبایل موفق نشود به آهستگی رو به زوال خواهد رفت."