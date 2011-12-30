اظهارات وکیل صهیونیست خانواده قذافی/ فعالیت القاعده گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، یک منبع لیبیایی گفت : بر اساس اطلاعاتی که مسئولان مبارزه با تروریسم غربی به ما داده اند القاعده یکی از افراد کهنه کار خود را برای فعال کردن شاخه خود به لیبی فرستاده است.

منبع مذکور بیان کرد: فردی که مسئول فعال کردن القاعده در لیبی است، اعتقاد خاصی به فعالیت جهانی القاعده و حمله به منافع آمریکا دارد.

این منبع ذکر کرد: "ایمن الظواهری" رهبر القاعده پس از اینکه دریافت معمر قذافی دیگر قدرتی در لیبی ندارد، تصمیم گرفت القاعده را در این کشور فعال کند.

به گزارش این منبع، فرد مورد نظر القاعده در ماه مه گذشته وارد لیبی شده و شروع به فعال سازی اعضا در منطقه شرقی در نزدیکی مصر کرد و تاکنون 200 نفر را فعال کرده است.

منبع فوق اظهار داشت : دستگاههای اطلاعاتی غربی از فعالیت وی که تابعیت لیبیایی و اروپایی دارد آگاه هستند. نامبرده قبلا در یک کشور اروپایی بازداشت شده است.

به گفته منبع مذکور، وی از افراد خاص الظواهری است که برای اولین بار در اوایل دهه نود برای مقابله با شوری وارد افغانستان شد، سپس به انگلستان رفت تا عقاید القاعده را ترویج کند که در آنجا مدتی بازداشت شد، در اواخر سال 2009 انگلیس را ترک کرد و به مناطق مرزی افغانستان-پاکستان رفت.

اظهارات وکیل صهیونیست عایشه

خبر دیگر اینکه "نیک کاومن" وکیل صهیونیست عایشه قذافی گفت : دختر قذافی درخواست پناهندگی سیاسی به اسرائیل را ارائه نکرده است و علت انتخاب من از سوی عایشه قذافی به خاطر اسرائیلی بودنم نبوده است.

کاومن افزود : وی به این علت مرا انتخاب کرد که یکی از وکلای معروف دادگاه بین المللی جنایی در لاهه هستم و من تاکنون پرونده های بسیاری در این دادگاه به عهده گرفته ام .



وکیل اسرائیلی دختر قذافی گفت : عایشه و برادرش درماه اکتبر گذشته درخواست خود را مطرح کردند که من نیز پذیرفتم. به آنها گفتم با اسرائیلی بودن من مشکلی ندارند که آنها مخالفتی با این موضوع نکردند.

وکیل اسرائیلی خانواده قذافی بیان کرد: عایشه پس از مشاهده صحنه کشته شدن پدر و برادرش ضربه روحی شدیدی خورد و خواستار تحقیقات درباره مرگ پدرش شده است.

وی ضمن خودداری از شیوه ارتباط گیری با عایشه قذافی افزود: نمی توانم در این باره سخنی بگویم، اما من با الساعدی القذافی نیز در ارتباط هستم.

وکیل اسرائیلی با اشاره به درخواست عایشه و قذافی برای به عهده گرفتن پرونده سیف الاسلام بیان کرد: من تلاش زیادی برای ارتباط با سیف الاسلام انجام دادم، اما مقامات لیبی با من همکاری نکردند، اما امیدوارم به زودی بتوانم برای سیف الاسلام کاری انجام دهم.