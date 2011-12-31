به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در نخستین جلسه مسئولان کمیته‌های اجرایی مسابقات کشوری تواشیح، اذان، هم‌خوانی و ابتهال اظهار داشت: مسابقات کشوری اذان و تواشیح در دو مرحله کشوری و استانی برگزار می‌شود که در حال حاضر مرحله استانی این دوره از مسابقات در رده‌های سنی مختلف میان خواهران و برادران شرکت‌کننده برگزار شده است.

وی با اشاره به برگزیدگان مرحله استانی این دوره از مسابقات، تصریح کرد: برگزیدگان این مسابقات نیز در گروه‌های تواشیح، مبتهلین، هم‌خوانی و مؤذنان در مرحله کشوری این برنامه قرآنی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و توانایی‌های خود را در این زمینه ارزیابی می‌کنند.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اضافه کرد: سازمان اوقاف به عنوان متولی اصلی اجرای مسابقات قرآن در مقاطع مختلف و مسابقات تواشیح، اذان، هم‌خوانی و ابتهال قرآن کریم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته این مسابقات به میزبانی استان‌های مختلفی برگزار شده، تاکید کرد: این مسابقات یکی از مهم‌ترین جریان‌های قرآنی در سطح کشور محسوب می‌شود و در سال جاری نیز با توجه به پیگیری‌های این اداره، اصفهان به عنوان میزبان شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات است.

نقدعلی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته نیز این برنامه مهم قرآنی به صورت مناسب و ویژه در استانهای دیگر برگزار شده است، افزود: در سالهای گذشته تمامی نهاد‌ها و به ویژه نهاد‌های فرهنگی موجود در استان‌های متولی برگزاری این مسابقات در اجرای این برنامه مشارکت داشته‌اند.

وی با اشاره به حضور نخبه‌های قرآنی و دینی در این دوره از مسابقات در اصفهان، گفت: حضور این افراد ظرفیت بهینه‌ای برای ترویج فرهنگ قرآنی در سطح جامعه است و متولیان اجرای این مسابقات باید به صورت بهینه و مناسب از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بیان داشت: برگزاری مسابقات کشوری اذان و تواشیح باید آغاز یک موج قرآنی و دینی بزرگ را در سطح کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به همکاری تمامی نهاد‌های اجرایی استان در راستای برگزاری جشنواره کودک در اصفهان بیان داشت: در این دوره از مسابقات نیز تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی استان باید به بهترین شکل ممکن در راستای اجرای ویژه این مسابقات تلاش کنند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام بدهند.