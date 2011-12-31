به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین اژدری در نخستین جلسه مسئولان کمیته‌های اجرایی مسابقات کشوری تواشیح، اذان، هم‌خوانی و ابتهال اظهار داشت: در حال حاضر یک ستاد ویژه و با 9 کمیته مختلف شامل کمیته تبلیغات شهری، امنیتی، حراست، روابط عمومی، پشتیبانی، مدعوین و سایر کمیته‌ها برای برگزاری این مسابقات در اصفهان تشکیل شده است.

وی با اشاره به حماسه مردم در 9 دی اضافه کرد: نهم دی قیام عظیم مردم انقلابی ایران، طلیعه بصیرت عاشورایی و بیداری مردم پس از وقایع انتخابات 88 بوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با ابیان اینکه اینکه هدف از برگزاری این مسابقات قرآنی شدن اصفهان به مدت یک هفته است، تصریح کرد: طی این مدت باید عطر و رایحه قرآن در میان تمامی مجموعه‌های فعال استان منتشر شود و اجرای این مسابقات در سال جاری هم‌زمان با دهه فجر صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: شانزدهمین دوره تواشیح، چهارمین دوره اذان و سومین دوره ابتهال نیز به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.

اژدری به حمایت‌های استانداری اصفهان در راستای اجرای مسابقات کشوری تواشیح، اذان، هم‌خوانی و ابتهال اشاره کرد و بیان داشت: استانداری اصفهان از ابتدای مطرح شدن اجرای این مسابقات در استان به صورت ویژه از اجرای این برنامه فرهنگی حمایت کرده است.

وی با اشاره به اهمیت و نقش اجرای برنامه‌های قرآنی در سطح جامعه تصریح کرد: همکاری افراد در راستای اجرای برگزاری این مسابقات اهمیت و عظمت روح قرآن و ایمان به قرآن را در وجود اشخاص نشان می‌دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: عکس‌العمل آنها در زمان برگزاری این مسابقات میزان اقدامات آنها را برای اجرای این برنامه قرآنی و دینی ثابت می‌کند.

وی با اشاره به وظیفه کمیته پشتیبانی این مسابقات اظهار داشت: این کمیته باید امکانات اجرای هر چه بهتر مسابقات را فراهم کند و کمیته محافل نیز باید مشارکت تمامی محافل را برای اجرای مناسب این برنامه قرآنی در مکانی مناسب ایجاد کنند.

اژدری اضافه کرد: سالن و مکان برگزاری این مسابقات از اهمیت بسیاری برخوردار است و تمامی مسابقات قرآنی باید در مکان مناسب و ویژه‌ای برگزار شوند.

وی با اشاره به تعداد شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات اضافه کرد: در این مسابقات 600 نفر از خواهران و برادران سراسر استان‌ها شرکت می‌کنند و برگزاری این مسابقات میان این افراد به فاصله یک روز صورت می‌گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان در زمینه تواشیح از توانمندی‌های بسیاری برخوردار است، بیان داشت: استان‌های اصفهان و خوزستان در راستای مسابقات تواشیح از سایر استان‌ها برتر هستند و به صورت معمول مقام‌های نخست و دوم این مسابقات به این استان‌ها اختصاص دارد.