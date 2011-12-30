کاندیداها از تخریب یکدیگر پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد گنجی در خطبههای نماز جمعه جم با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: تقوا و پرهیزگاری از مهمترین رموز موفقیت انسان است و اگر میخواهیم در دنیا و آخرت سربلند باشیم باید تقوا پیشه کنیم.
وی همچنین به پیامهای عاشورا پرداخت و با بیان اینکه بصیرت از مهمترین پیامهای عاشوراست، افزود: یاران امام حسین(ع) با بصیرت بالایی که داشتند درک کردند که راه امام حسین(ع) در واقع راه خداست و به همین دلیل تا آخرین قطره خون از امام خود حمایت کردند و امام(ع) را تنها نگذاشتند.
امام جمعه جم در بخش دیگری از خطبه امروز به حماسه نهم دی اشاره کرد و یادآور شد: دشمنان از ابتدای شکلگیری انقلاب تاکنون همواره به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی بودهاند و با ترفندهای مختلف در این مسیر حرکت کردهاند که همواره با پاسخ قاطع ملت مسلمان ایران روبه رو شدهاند و اجازه خودنمایی به دشمن را ندادهاند.
گنجی تصریح کرد: دشمنان وقتی مشارکت 85 درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری 88 را دیدند به وحشت افتادند و احساس کردند که پشتوانه قوی برای نظام ایجاد شده و به همین دلیل به دنبال فتنهگری و توطئه افتادند.
وی اذعان داشت: دشمن زخمخورده به دنبال راهی برای جبران شکست سنگین خود بود و وقتی بیبصیرتی خواص را دیدند بیشتر امیدوار شدند و نقشه کشیدند.
امام جمعه جم گفت: مردم وقتی دیدند پای اصل نظام در میان است وارد صحنه شدند و در روز نهم دی در واقع فتنهگران را به تاریخ سپردند و بساط فتنه را جمع کردند.
گنجی در ادامه به انتخابات نهمین دوره مجلس اشاره کرد و بیان کرد: از کاندیداها میخواهیم از تخریب همدیگر پرهیز کنند و فضای سالم سیاسی را آلوده نکنند.
وی اضافه کرد: نامزدها باید برای پیشرفت کشور تلاش کنند و از تهمت زدن و تخریب بپرهیزند و اطمینان داریم مردم انقلابی ایران در انتخابات اسفندماه حماسهای دیگر را خلق میکنند.
نظر شما