اعلام ظرفیت جذب هیئت علمی در پیام نور/ پذیرش هیئت علمی طرح سرباز

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در فراخوان نخست جذب هیئت علمی دانشگاه پیام نور در سال 90 بیش از 13 هزار پرونده به این دانشگاه برای جذب ارسال شده که از این تعداد حدود 900 نفر با توجه به اعلام نیاز این دانشگاه پذیرفته می شوند.

وی با توجه به منطقه های مورد نیاز برای جذب هیئت علمی در دانشگاه پیام نور گفت: در رشته های شیمی و ریاضی صرفا هیئت علمی دکترا پذیرفته می شود.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور در ادامه اظهار داشت: در سال جاری برای مناطق محروم هیئت علمی طرح سربازی جذب و اعزام می شوند.

وی اضافه کرد: برای برخی رشته ها از جمله کامپیوتر، حسابداری و هنر هیئت علمی با مدرک فوق لیسانس مورد نیاز است که در حال جذب آن هستیم.

معتمدی خاطرنشان کرد: با اشاره به ارسال بیش از 13 هزار پرونده متقاضیان برای جذب هیئت علمی بررسی این پرونده ها با توجه به زمان اندکی که در نظر گرفته شده به زمان بیشتری احتیاج دارد.