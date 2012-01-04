احتمال تنظیم سند بازرسی کار در اجلاس آینده سازمان جهانی کار

توکل حبیب زاده در گفتگو با مهر در زمینه تدوین برنامه ها و پیش بینی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حضور در اجلاس سال آینده (خرداد ماه) سازمان جهانی کار، گفت: هنوز موضوع اجلاس از سوی سازمان جهانی کار (ILO ) مشخص نشده است.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: هر ساله سازمان جهانی کار بر مبنای موضوعات مختلف و برنامه هایی، موضوع کار جدید اجلاس سالیانه را مشخص و به کشورهای عضو اعلام می کند.

حبیب زاده تاکید کرد: با توجه به روال هر سال که از سوی سازمان جهانی کار دنبال می شود، هنوز کمی زود است که از سوی سازمان جهانی کار برنامه و دستور کار اجلاس آینده مشخص شود، اما بزودی این کار صورت خواهد گرفت.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هر ساله سازمان جهانی کار در پایان اجلاس برخی موضوعات و دستور کارها را برای کشورها تعیین می کند تا در فرصت یکساله تا اجلاس بعدی، آن را در کشورهای خود بررسی و یا عملیاتی کنند.

وی ادامه داد: در سال گذشته یکی از موضوعاتی که مطرح بوده، مربوط به بازرسی و مدیریت در بنگاه ها و واحدهای تولیدی بوده است که همچنان در دستور کار پیگیری کشورها است و نظرات مشورتی برای اولین بار از دولت ها اخذ شده و احتمالا روی آن کار می شود.

به گفته حبیب زاده، در حوزه بازرسی کار احتمالا یک اقدامات و بررسی هایی شاید در خرداد ماه آینده در قالب اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار انجام شود که در نهایت یک سند نهایی از آن تدوین شود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سطح فعلی روابط ایران با سازمان جهانی کار و همچنین کشورهای عضو را مطلوب خواند و تاکید کرد: با این حال تلاش می شود تا دامنه همکاری ها گسترش پیدا کند.

به گزارش مهر، اجلاس بیش از 180 کشور عضو سازمان بین المللی کار (ILO ) هر ساله در مقر اصلی این سازمان در ژنو کشور سوئیس برگزار می شود که طبق تقویم کشورمان این نشست ها در خردادماه خواهد بود.

نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت کشورها در این نشستها کمیته ها و جلسات تخصصی را در زمینه مسائل مختلف برگزار می کنند.

اتخاذ تصمیم در مورد مسائل خاص مربوط به کشورهای عضو و همچنین تبادل دستاوردها و نتایج حاصل از عملکرد کشورها در زمینه های مختلف مرتبط با بازار کار و اشتغال؛ از جمله مواردی است که هر ساله در سازمان بین المللی کار مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.