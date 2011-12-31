به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلمانی در نخستین جلسه مسئولان کمیته‌های اجرایی مسابقات کشوری تواشیح، اذان، هم‌خوانی و ابتهال اظهار داشت: مجموعه آموزش و پرورش استان نیز در کنار مجموعه اوقاف فعالیت‌های بسیاری را در زمینه موضوعات قرآنی انجام می‌دهند.

وی با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته توسط آموزش و پرورش استان در این زمینه موضوعات قرآنی، تصریح کرد: در سال گذشته آموزش و پرورش اصفهان 400 مدرسه قرآنی را در نوبت دوم مدارس ویژه و برخوردار از توانایی‌های مناسب در استان ایجاد کرده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به تعداد دانش‌آموزان فعال در این مدارس اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته 134 هزار نفر از دانش‌آموزان اصفهان در این مدارس به صورت ویژه زیر پوشش آموزش‌های قرآنی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در راستای تربیت 10 میلیون حافظ قرآنی در سطح کشور، تاکید کرد: 160 هزار نفر حافظ قرآنی باید در آموزش و پرورش اصفهان تربیت شوند و تحقق این موضوع گام مهمی برای قرآنی شدن جامعه است.

سلمانی با اشاره به فعالیت‌های مجموعه اوقاف اصفهان در راستای اجرای گسترده مسابقات قرآنی اضافه کرد: این فعالیت‌های راه گسترده‌ای برای توسعه فرهنگ قرآنی و آموزش آن به افراد محسوب می‌شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان داشت: در سال جاری و با اجرای طرح ملی نهضت حفظ قرآن کد حافظان قرآن برای چهار هزار نفر از دانش‌آموزان اصفهان به ثبت رسیده است.

وی گفت: اجرای این طرح در راستای تربیت حافظان قرآن در سطح استان از اهمیت بسیاری برخوردار است و دانش‌آموزان اصفهانی در زمینه موضوعات قرآنی بسیار توانمند هستند.

سلمانی به اجرای طرح ملی نهضت حفظ قرآن در آموزش و پرورش اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر چهار هزار نفر دانش‌آموز حافظ قرآن در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و کد حافظان قرآن برای آنها ثبت شده است.



معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه دانش‌آموزان اصفهانی از ظرفیت‌های قرآنی بسیاری برخوردار هستند، اضافه کرد: تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب در راستای تربیت 10 میلیون حافظ قرآنی باید به صورت ویژه و اجرای طرح‌های قرآنی برای دانش‌آموزان دنبال شود.

وی گفت: مجموعه اوقاف و آموزش و پرورش استان باید در راستای تربیت حافظان قرآن در سطح کشور تعامل خود را افزایش بدهند.