کارنامه ناسا در سال 2011/ کشف دنیاهای جدید و سیارکی که زمین را خراشید

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضایی آمریکا در سالی که گذشت کارنامه پرکاری را به ثبت رساند. در این سال، کاوشگر "مسنجر" سرانجام به مدار سیاره عطارد رسید، کاوشگر Curiosity (کنجکاوی) راه مریخ را در پیش گرفت و 30 سال برنامه های فضایی شاتلها به کار خود پایان داد.

1- اولین تصاویر پرواز در ارتفاع کم از ستاره دنباله دار "تمپل- 1"

کاوشگر فضایی Stardust-Next ناسا به ستاره دنباله دار Tempel-1 نزدیک شد و در حدود یکساعت تصاویری را با جزئیات بسیار دقیق به زمین ارسال کرد.

این کاوشگر که در سال 1999 پرتاب شده است پرواز خود را در فاصله حداقل 182 کیلومتری دنباله دار "تمپل- 1" انجام داد.



بخش اول ماموریت این کاوشگر مربوط به جمع آوری نمونه هایی از دنباله های ستاره دنباله دار "ویند 2" و گرد و غبار بین ستاره ای بود که این نمونه ها را با موفقیت همراه با یک کپسول ویژه به زمین فرستاد.

هدف ماموریت جدید کاوشگر Stardust-Next انجام اکتشافاتی بر روی "تمپل- 1" و اندازه گیری تغییراتی است که این دنباله دار پس از کامل کردن یک دور چرخش خود به دور خورشید از سال 2005 تاکنون دستخوش آنها شده است.

2- "مسنجر" در مدار عطارد

"مسنجر" (پیام رسان) اولین کاوشگری است که وارد مدار نزدیکترین سیاره به خورشید شد. این کاوشگر در ماه مارس 2011 وارد مدار سیاره عطارد شد و توانست تصاویری با جزئیات بسیار بالا و تماشایی را از سطح این سیاره به زمین ارسال کند.

3- سیارکی که زمین را خراشید

2011 Md نام بزرگترین جرم آسمانی است که امسال زمین را خراشید. این سنگ عظیم به عرض حداکثر 20 متر از فاصله 12 هزار کیلومتری از سطح اقیانوس آتلانتیک جنوبی عبور کرد.

4- گفتگوی زنده پاپ با فضانوردان ایستگاه فضایی

پاپ بندیکت شانزدهم در سال 2011 در یک ارتباط زنده اینترنتی با فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی بین المللی گفتگو کرد و به آنها گفت: "من شجاعت شما و شغلی را که در تمام زندگی، خود را برای آن آماده کرده اید تحسین می کنم. امیدوارم نتیجه مثبتی از ماموریت خود به دست آورید. مطمئناً از آن بالا چشم انداز متفاوتی از زمین دارید و از ملتها و جمعیتهای مختلف به خاطر علم و برای صلح گردهم آمده اید. به همین خاطر از شما سپاسگزارم."

5- شاتل، آخرین فرود، پایان یک عصر

8 جولای 2011 شاتل فضایی آتلانتیس آخرین پرتاب خود را برای ماموریتی که یک چرخه 30 ساله را می بست انجام داد.

از زمانی که شاتل کلمبیا در سال 1981 از مرکز فضایی کندی در کیپ کارناوال فلوریدا از زمین جدا شد برنامه های فضایی شاتلهای ناسا آغاز شد.

6- کاوشگر "داون" به سیارک وستا رسید

کاوشگر داون 15 جولای وارد مدار سیارک وستا شد. وستا دومین جرم بزرگ در کمربند سیارکی میان مریخ و مشتری است. پس از طی سفری که 4 سال و با مسافت حدود 3 میلیارد کیلومتر به طول انجامید "داون" به عنوان اولین کاوشگری شناخته شد که توانست به فاصله تا این حد نزدیک به یک سیارک تا این حد بزرگ برسد. این کاوشگر قرار است پس از انجام ماموریت خود در اطراف سیارک وستا با سرعت 6.7 کیلومتر برثانیه (24 هزار کیلومتر بر ساعت) راه سیارک "سرس" را در پیش گیرد.

7- کنجکاوی در راه مریخ؛ یک اکتشاف گر جدید در سیاره سرخ

ماموریت "لابراتوار علمی مریخ" ناسا در آگوست 2012 کاوشگر "کنجکاوی" (Curiosity) را به سطح مریخ خواهد رساند.

کنجکاوی، بزرگترین لابراتوار مریخ نوردی است که هرگز بر سطح سیاره سرخ فرود آمده است. ماموریت این کاوشگر جستجو برای یافتن اشکالی از حیات و میکروارگانیسمهایی است که در گذشته مریخ زنده بوده اند و یا هنوز هم در این سیاره زندگی می کنند. این ماموریت همراه با موشک اطلس 5 از پایگاه کیپ کارناوال آغاز شد. این کاوشگر که 2.5 میلیارد دلار برای ناسا هزینه داشته است در نوع خود بی سابقه است.

8- گچ در مریخ؛ اثبات حضور آب در سیاره سرخ

کاوشگر "فرصت" (Opportunity) ناسا که از سال 2004 در سیاره سرخ به سر می برد در ماههای اخیر توانست ردپایی از گچ را پیدا کند. این ماده معدنی اثبات می کند که در گذشته این سیاره مقادیر بالایی آب وجود داشته است که به طور بالقوه می توانسته میزبان حیات بوده باشد.

9- در جستجوی دنیاهای جدید؛ اولین دوقلوهای زمین

اولین سیاره کشف شده ای که به طور بالقوه با میزبانی حیاتی که می شناسیم سازگار است Kepler-22b نام دارد. این سیاره را تلسکوپ مدارگرد کپلر در اطراف ستاره ای که از نظر ابعاد شبیه به خورشید است پیدا کرده است.

این سیاره در کمربندی قرار دارد که به آن "کمربند قابل سکونت" می گویند. در این سیاره که 2برابر زمین است دما شبیه به دمای سیاره ما است. تلسکوپ کپلر علاوه بر Kepler-22b دو سیاره دیگر با عنوان "کپلر 20- ای" و "کپلر 20- اف" را هم پیدا کرد که سیاراتی سنگی و از نظر ابعاد مشابه زمین هستند اما برای اینکه بتوانند میزبان آب باشند بسیار گرم به نظر می رسند.

10- لاوجوی؛ دنباله داری که همه را شگفت زده کرد

رویت یک ستاره دنباله دار در ماه دسامبر 2011 و در روزهای نزدیک به کریسمس بسیار جالب بود. "لاوجوی" دنباله داری است که در روزهای اخیر در فاصله بسیار نزدیکی از تاج خورشیدی عبور کرد و در شرایطی که دانشمندان ناسا مطمئن بودند محکوم به نابودی است با خوش شانسی از کنار خورشید گذشت و جان سالم به در برد. "دان بوربارک"، فرمانده ایستگاه فضایی بین المللی توانست از این دنباله دار عکس بگیرد. وی در تفسیر این عکس گفت: "این شگفت انگیزترین چیزی بود که هرگز در فضا دیده بودم."