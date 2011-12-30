هرگز نمی توان نهم دی را در ردیف روزهای عادی قرار داد

آیت الله سیدمحمد شاهچراغی ظهر جمعه در خطبههای نماز وحدت بخش جمعه این هفته سمنان که همزمان با نهم دی ماه در مسجد امام این شهر برگزار شد، در همین ارتباط افزود: ایمان، بصیرت و شناخت همراه با روشنبینی، ولایتمداری و در نظر داشتن اهمیت جایگاه ولایت فقیه و نیز نهادینه شدن فرهنگ عاشورا در اعضا و جوارح مردم ایران سبب شد تا آنها در مقابل توهین به مقدسات اسلامی و دینی و به ویژه فرهنگ ناب عاشورا کوتاه نیایند.
وی واقعه 9 دی را ثبت در تاریخ دانست و خواستار توجه بیشتر مردم به وقایع سال 1388 شد.
امام جمعه سمنان افزود: دشمنان در دی ماه 88 از حماقت چیزی کم نگذاشتند و سبب به وجود آمد فتنههای زیادی شدند.
شاهچراغی توهم آمریکاییها در خصوص مدیریت تحولات منطقه را متذکر شد و اظهار داشت: جهان استکبار باید از ولایتمداری مردم در 9 دی درس بگیرند.
وی در ادامه گفت: مردم و مسئولان باید از این نظر شکرگزار خداوند متعال باشند که حضرت حق دشمنان آنها را اینگونه احمق و نفهم قرار داده است که خودشان علیه اقدامات شومی که انجام میدهند، عمل میکنند.
وی بیان کرد: حضور مردم ولایی و دینمدار ایران اسلامی در روز نهم دی موجب شد تا دشمنان دیگر نتوانند به اقدامات شوم و پلید خود در داخل کشور ادامه دهند.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان افزود: نهم دی یک روز عادی نیست و هرگز نمیتوان آن را در ردیف سایر روزها قرار داد.
آیت الله شاهچراغی در پایان، به فرمایشات روزهای اخیر مقام معظم رهبری در ارتباط با اوضاع منطقه اشاره کرد و افزود: اینکه امروز ادعای مدیریت تحولات منطقه توسط آمریکاییها مطرح میشود، حرف خندهداری است و توهم محض آنها را نشان میدهد.
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