هرگز نمی توان نهم دی را در ردیف روزهای عادی قرار داد

آیت الله سیدمحمد شاهچراغی ظهر جمعه در خطبه‏های نماز وحدت بخش جمعه این هفته سمنان که همزمان با نهم دی ماه در مسجد امام این شهر برگزار شد، در همین ارتباط افزود: ایمان، بصیرت و شناخت همراه با روشن‏بینی، ولایت‏مداری و در نظر داشتن اهمیت جایگاه ولایت فقیه و نیز نهادینه شدن فرهنگ عاشورا در اعضا و جوارح مردم ایران سبب شد تا آنها در مقابل توهین به مقدسات اسلامی و دینی و به ویژه فرهنگ ناب عاشورا کوتاه نیایند.

وی واقعه 9 دی را ثبت در تاریخ دانست و خواستار توجه بیشتر مردم به وقایع سال 1388 شد.

امام جمعه سمنان افزود: دشمنان در دی ماه 88 از حماقت چیزی کم نگذاشتند و سبب به وجود آمد فتنه‏های زیادی شدند.

شاهچراغی توهم آمریکایی‏ها در خصوص مدیریت تحولات منطقه را متذکر شد و اظهار داشت: جهان استکبار باید از ولایت‏مداری مردم در 9 دی درس بگیرند.

وی در ادامه گفت: مردم و مسئولان باید از این نظر شکرگزار خداوند متعال باشند که حضرت حق دشمنان آنها را اینگونه احمق و نفهم قرار داده است که خودشان علیه اقدامات شومی که انجام می‏دهند، عمل می‏کنند.

وی بیان کرد: حضور مردم ولایی و دین‏مدار ایران اسلامی در روز نهم دی موجب شد تا دشمنان دیگر نتوانند به اقدامات شوم و پلید خود در داخل کشور ادامه دهند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان افزود: نهم دی یک روز عادی نیست و هرگز نمی‏توان آن را در ردیف سایر روزها قرار داد.

آیت الله شاهچراغی در پایان، به فرمایشات روزهای اخیر مقام معظم رهبری در ارتباط با اوضاع منطقه اشاره کرد و افزود: اینکه امروز ادعای مدیریت تحولات منطقه توسط آمریکایی‏ها مطرح می‏شود، حرف خنده‏داری است و توهم محض آنها را نشان می‏دهد.