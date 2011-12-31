دانشگاهیان حضوری توأم با آگاهی و بصیرت در انتخابات داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدمهدی عرب انصاری در جلسه هماندیشی با دبیران و مسئولان تشکلهای دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان به نقش و جایگاه ویژه و خطیر مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی و همچنین اهمیت انتخابات پیش رو اشاره کرد و اظهار داشت: مجلس در جمهوری اسلامی از جایگاه رفیع و بالایی برخوردار است و تجربه تاریخ نقش مجالس مختلف را در سیاستگذاریها و سرنوشت کشور نشان داده است.
رئیس کمیسیون دانشجویی استان با بیان اینکه انسان نسبت به سرنوشت خود و جامعه وظیفه دارد، انتخابات را مصداق بروز و ظهور رأی مردم دانست و با اشاره به فراز و فرودهای مجلس در ادوار گذشته و همچنین نقش نمایندگان در سرنوشت کشور، افزود: جامعه دانشگاهی به ویژه تشکلهای دانشجویی باید در انتخابات پیشرو حضور فعالانه و توام با آگاهی و بصیرت داشته باشند و زمینه را برای مشارکت حداکثری و برگزاری انتخاباتی سالم و پر شور و نشاط فراهم کنند.
انصاری تبیین شاخصها و معیارهای برآمده از انقلاب اسلامی برای انتخاب اصلح را یکی از وظایف تشکلهای دانشجویی در راستای شایسته گزینی و انتخاب افراد توانمند و کارآمد دانست و بر ایفای نقش هر چه بیشتر و پررنگتر آنان تاکید کرد.
در این جلسه دبیران و مسئولان تشکلهای دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص مهمترین مسائل محیطهای دانشجویی به ویژه انتخابات پیش رو پرداختند.
این جلسات هماندیشی به منظور تبیین و تشریح نقش حضور مردم در انتخابات در راستای تحقق حضور حداکثری برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان قم گفت: دانشگاهیان با حضور توأم با آگاهی و بصیرت خود میتوانند نقش موثری در انتخابات داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدمهدی عرب انصاری در جلسه هماندیشی با دبیران و مسئولان تشکلهای دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان به نقش و جایگاه ویژه و خطیر مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی و همچنین اهمیت انتخابات پیش رو اشاره کرد و اظهار داشت: مجلس در جمهوری اسلامی از جایگاه رفیع و بالایی برخوردار است و تجربه تاریخ نقش مجالس مختلف را در سیاستگذاریها و سرنوشت کشور نشان داده است.
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