تمامی معلولان نیاز به مناسب سازی دارند

امیر خراسانی در گفتگو با مهر، افزود: بر اساس تبصره 3ماده 2قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، سازمان بهزیستی کشور مجاز است برای مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های دولتی نظارت داشته باشد.
خراسانی از تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی با ریاست معاون عمرانی استاندار سمنان و دبیری سازمان بهزیستی استان خبر داد.
وی در نظر گرفتن اعتبارات لازم وملزوم ساختن ادارات از سوی استانداری جهت انجام مناسب سازی بهتر را خواستار شد .
مدیر کل بهزیستی استان سمنان، افزایش سطح آگاهی مسئولان و تلاش در جهت جذب اعتبارات برای انجام طرح مناسب سازی را از مهمترین برنامه های بهزیستی استان برای آینده نزدیک دانست.
نظر شما