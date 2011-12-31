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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

خراسانی در گفتگو با مهر:

تمامی معلولان نیاز به مناسب سازی دارند

تمامی معلولان نیاز به مناسب سازی دارند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اینکه، بیش از 120 مکان برای مناسب سازی در این استان شناسایی شده است، گفت: تمامی معلولان نیاز به مناسب سازی دارند.

امیر خراسانی در گفتگو با مهر، افزود: بر اساس تبصره 3ماده 2قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، سازمان بهزیستی کشور مجاز است برای مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های دولتی نظارت داشته باشد.

خراسانی از تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی با ریاست معاون عمرانی استاندار سمنان و دبیری سازمان بهزیستی استان خبر داد.

وی در نظر گرفتن اعتبارات لازم وملزوم ساختن ادارات از سوی استانداری جهت انجام مناسب سازی بهتر را خواستار شد .

مدیر کل بهزیستی استان سمنان، افزایش سطح آگاهی مسئولان و تلاش در جهت جذب اعتبارات برای انجام طرح مناسب سازی را از مهمترین برنامه های بهزیستی استان برای آینده نزدیک دانست.

کد مطلب 1496853

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