سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اینکه، بیش از 120 مکان برای مناسب سازی در این استان شناسایی شده است، گفت: تمامی معلولان نیاز به مناسب سازی دارند.