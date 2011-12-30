به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پس از ثبت نام در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در فرمانداری بندرعباس عنوان کرد: به علت درخواست های مکرر دانشجویان و اساتید دانشگاه در انتخابات نهم شرکت کردم.

وی افزود: همچنین الیاس نادران به درخواست و خواهش من با حضور در فرمانداری شهرستان گنبد کاووس در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

توکلی عنوان کرد: بنده در حال حاضر نامزد حوزه انتخابیه بندر عباس محسوب می شوم اما پس از تایید شورای نگهبان و 15 روز قبل از برگزاری انتخابات می توانم حوزه انتخابیه خود را تغییر دهم.