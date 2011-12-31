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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

حجت‌الاسلام موسی‌پور:

تبلیغات شهری در قم ساماندهی شود

تبلیغات شهری در قم ساماندهی شود

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر ضرورت ساماندهی تبلیغات شهری و متناسب‌سازی آن با ویژگی‌ها و هویت شهر قم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم، با تاکید بر ضرورت ساماندهی مناظر فرهنگی و تبلیغی ورودی‌های شهر قم، تصریح کرد: متولیان این امر باید متناسب با جایگاه و شانیت شهر قم تبلیغات شهری و ورودی‌ها را تغییر دهند.

وی همچنین با اشاره به سالروز حماسه 9 دی، گفت: یوم‌الله 9 دی با نمایان ساختن اوج بصیرت دینی مردم ولایی ایران اسلامی در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شد.

وی حضور پرشور و گسترده مردم انقلابی ایران اسلامی را موجب اقتدار نظام و متاثر از درایت و تدبیر مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: یوم‌الله 9 دی توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی را خنثی کرد.

استاندار قم با تاکید بر ضرورت بزرگداشت و زنده‌نگه داشتن یوم‌الله به یادماندنی 9 دی، گفت: 9 دی برگ زرین دیگری در نمایان ساختن تبعیت از ولایت فقیه و بیعت دوباره با امام و رهبری بود.

مردم و مجریان باید نسبت به قانون جدید راهنمایی و رانندگی توجیه شوند

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون راهنمایی و رانندگی و نقش آن در انضباط اجتماعی تصریح کرد: قانون راهنمایی و رانندگی متناسب با شرایط گذشته کشور بود و تغییر این قانون متناسب با وضعیت کنونی کشور  ضرورت داشت.

موسی‌پور تصویب و اجرای قانون مرحله دوم راهنمایی و رانندگی را اقدامی مثبت از مجلس شورای اسلامی و دولت عنوان کرد و افزود: برای تاثیرگذاری مطلوب این قانون و کاهش جرایم و افزایش انضباط اجتماعی باید به مجریان آموزش‌های لازم ارائه شود تا بتوانند به خوبی این قانون را در جامعه اجرایی کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم و مجریان باید نسبت به قانون جدید و اهداف آن توجیه شوند، بیان داشت: با توجه به اینکه هدف اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی کاهش جرایم، تصادفات و افزایش انضباط اجتماعی است باید با اطلاع‌رسانی مطلوب و تبلیغات رسانه‌ای عمیق رعایت این قانون را به فرهنگ عمومی تبدیل کرد.

گفتنی است، در این جلسه سند توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان قم نیز مورد بررسی قرار گرفت.
 

کد مطلب 1496855

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