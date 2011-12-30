البرز عقب افتاده ترین استان کشور در بخش سلامت و بهداشت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته که در مصلی کرج برگزار شد، اظهار داشت: البرز در بخش سلامت و بهداشت بین استان های کشور عقب افتاده ترین استان است.



وی ابراز داشت: محمد شهر و کمال شهر کرج از لحاظ بهداشت و درمان بسیار ضعیف هستند بنابراین به حوزه بهداشت و سلامت استان البرز باید بیشتر توجه شود.



وی گفت: روز یکشنبه هفته آینده جلسه ای نیز بین خیرین استان برگزار می شود و در خصوص توسعه بهداشت و درمان استان اندیشه خواهد شد و از چندین خیر نیز تجلیل خواهد شد.



