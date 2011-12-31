به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در جلسه مشاوران و نمایندگان امور بانوان ادارات و سازمان‌های استان گفت: در کنار تمامی پیشرفت‌های کشور در بخش‌های مختلف باید به تقویت مبنای اعتقادی ارزش‌های دینی و بنیان خانواده به مثابه اصلی‌ترین پایگاه رشد و شکوفایی نیروی محرکه سازندگی کشور توجه ویژه داشت چرا که بی‌توجهی و بی‌مهری به این کانون مهم و تاثیرگذار خانواده بر سایر ساحت‌های توسعه و پیشرفت‌های کشور سایه خواهد افکند.



وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران در عصری به وجود آمد که دین و معنویت از متن زندگی بشری به حاشیه رفته بود و این انقلاب توانست با تکیه بر مبنای دینی رهبری‌های امام خمینی(ره) یک حرکت عظیم و تحول بنیادین را پایه ریزی کند.



وی ادامه داد: امروز شعارها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران که 32 سال از آن می‌گذرد به خواسته تمام ملل زیر ستم دنیا تبدیل شده است.



استاندار قم با مقایسه جایگاه زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: قبل از انقلاب هویت اسلامی و شان انسانی زنان گوهری به تاراج رفته بود که اسلام و انقلاب روحی تازه در این کالبد به یغما رفته دمید.



حجت‌الاسلام موسی‌پور با اشاره به نقش تاثیرگذاری بانوان در جامعه گفت: سرمایه اصلی یک جامعه نیروی انسانی است که توسط بانوان پرورش داده شده و تربیت می‌شود و موقعیت رفتاری و شخصیتی زن نقشی بس تعیین کننده در شکل‌گیری شخصیت و رفتار فرد و جامعه دارد و در این راستا تبیین هر چه روشن‌تر الگوهای رفتاری شناختی زنان الگوی بسیار موثر است.



وی با اشاره به پیشرفت‌های گسترده استان در زمینه عمرانی، علمی، اقتصادی و فرهنگی در چند سال اخیر تاکید کرد: همپای این پیشرفت تقویت بنیان خانواده نیز باید مد نظر قرار گیرد، زیرا اگر به آن توجه نکنیم شاهد سرایت بی‌فرهنگی و بروز ناهنجاری‌ها در جامعه خواهیم بود.



استاندار قم با اشاره به نقش زنان در این زمینه بیان داشت: هر نوع برنامه‌ریزی و تلاش در راستای آموزش و توانمندسازی زنان ایران زمین، تضمینی برای بهره‌مندی از کودکانی سالم، خانواده‌ای مستحکم و اجتماعی متعالی خواهد بود.



در ابتدای این نشست معصومه ظهیری به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم معرفی و از خدمات فاطمه پورمحمدی قدردانی شد.