33 جانباز ویلچری در استان سمنان وجود دارد

محمد هادی مظاهری در گفتگو با مهر، اظهار داشت: طرح مناسب سازی در استان سمنان رو به رشد است.

وی با بیان اینکه معابر، مکان ها و دستگاه های دولتی که در سال های قبل ساخته شده نیاز به مناسب سازی دارد افزود: پیگیری این موضوع از جمله اقداماتی است که باید به آن توجه شود.

کار شناس دفتر فنی شهرداری سمنان نیز در این خصوص می گوید: در طراحی بوستان ها و پارک های شهری، مبانی مناسب سازی جهت رفاه حال معلولین جسمی و حرکتی لحاظ می شود.

سمانه محمدیان با بیان اینکه همه بوستان هایی که در 3سال اخیر ساخته شده است دارای رامپ است افزود : مناسب سازی بوستان هایی که در سال های گذشته ساخته شده از جمله برنامه های مهم شهرداری سمنان در آینده است.

وی از مناسب سازی معابر سطح شهر خبر داد و افزود: ورود موتور سوارها در مکان هایی که مناسب سازی شده از مهمترین مشکلات است.

محمدیان اظهار داشت:تمام معابر شهر سمنان در دو سال آینده مناسب سازی خواهد شد.