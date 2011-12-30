نماز جمعه کانون بصیرت افزایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاشانی پور ظهر جمعه پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته که در مصلی کرج برگزار شد، با تاکید بر اینکه کانون های بصیرت افزایی در استان باید افزایش پیدا کند، اظهار داشت: نماز جمعه یکی از کانون های بصیرت افزایی است.



وی با بیان اینکه حماسه 9 دی یک اتفاق عادی نبود، ابراز داشت: این حماسه در زمانی رخ داد که دشمنان و بد خواهان انقلاب اسلامی قصد براندازی نظام را داشتند ولی با هوشیاری و بصیرت مردم توطئه و نقشه دشمنان خنثی شد.



وی ادامه داد: 9 دی سبب آشکار شدن حمایت ها و ارتباطات خارجی برخی عوامل درونی با بیگانگان بوده است و در آن دوران برخی از افراد با صدور بیانیه های متعدد ماهیت اصلی خود را فاش کردند و در این روز عاشورا به مدد ملت ایران آمد.



رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات استان البرز گفت: حضور پرشور مردم در روز 9 دی مهر تایید شکست فتنه گران بود.



کاشانی پور ابراز داشت: در مجلس ششم 50 مصوبه خلاف شرع ثبت شد که این افراد برای فتنه 88 فضا سازی کرده بودند.



وی افزود: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم فقط دین داران و ولایت مداران می توانند امانت دار خواسته و تفکرات مردم باشند.



رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات استان البرز با تاکید بر اینکه بصیرت افزایی در جامعه باید استمرار داشته باشد، اضافه کرد: دیانت مردم، حضور به موقع مردم در صحنه و ولایت مداری مردم قابل تحسین است که سبب پایداری نظام شده است.