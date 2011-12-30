بازیکن تیم شهرداری یاسوج حاشیه ساز شد/ خبری از لیدرهای استقلال نبود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه نیمه اول دیدار استقلال - شهرداری یاسوج در چارچوب مرحله نیمه نهایی جام حذفی با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید بازیکنان دو تیم به رختکن رفتند اما گروهی از بازیکنان ذخیره تیم شهرداری داخل زمین ماندند تا بدن‌های خود را گرم کنند.

یکی از بازیکنان تیم شهرداری که با پیراهن قرمز بدنش را گرم می‌کرد با حرکات نمایشی توجه تماشاگران را به خود جلب کرد. استقلالی‌ها که به رنگ قرمز علاقه چندانی ندارند، با سردادن شعارهایی از این بازیکن خواستند تا زمین را ترک کند اما او با بوسیدن پیراهن خود به شعارهای استقلالی‌ها واکنش نشان داد.

بالاخره با دخالت نیروهای انتظامی حاضر در ورزشگاه این بازیکن به بیرون از زمین هدایت شد تا اعتراض هواداران استقلال به پایان برسد.

این بازی درحالی از ساعت 16:30 امروز جمعه آغاز شد که خبری از لیدرهای استقلال در ورزشگاه نبود. آنها که با نظر علی فتح الله زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال حق همراهی این تیم را ندارند در ورزشگاه حضور نداشتند و فقط دو نفر از لیدرهای قدیمی باشگاه وظیفه نظم دادن به تشویق هواداران را عهده‌دار بودند.