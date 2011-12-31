دیانت، بصیرت و ولایت مداری مردم سبب ماندگاری نظام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید کمال پیمبری ظهر جمعه در پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته که در مصلی کرج برگزار شد، با تاکید بر اینکه کانون های بصیرت افزایی در استان باید افزایش پیدا کند، اظهار داشت: دیانت، آگاهی، بصیرت و ولایت مداری مردم عنصر اصلی پایداری و ماندگاری نظام است.



ارشد نظامی استان البرز ابراز داشت: ولایت مداری امت اسلامی را از سال 42 تا کنون در عرصه های مختلف شاهد بوده ایم.



وی گفت: روز 15 خرداد ماه سال 42، 17 شهریور سال 57 و روز 9 دی سال 88 از جمله روزهای به یاد ماندنی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که نشانه ولایت مداری مردم بود.



وی ادامه داد: روز 9 دی باید در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت و ماندگار شود و این روز به عنوان یک شاخص در تبعیت و وفاداری از ولایت عنوان و برای نسل های بعدی الگو قرار گیرد.



فرمانده لشکر 23 تک آور استان البرز افزود: همیشه باید شاکر خداوند باشیم که این انقلاب اسلامی را به ما ارزانی داشته است و بزرگتر از آن، نعمت ولایت است که با مقام معظم رهبری با هدایت های روشنگرانه خود سبب سرافرازی و سربلندی ملت ایران شده است.



سردار پیمبری اظهار داشت: امروزه در آب های خلیج فارس و عمان رزمایشی در حال برگزاری است که نشانه اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران است.