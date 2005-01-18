فايننشال تايمز : گروههاي مخالف جمهوري اسلامي اميدوارند كه كمكهاي مالي بيشتري از كاخ سفيد دريافت كنند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه فايننشال تايمز، درگذشته قوانيني در رابطه با تغييرحكومت در كوبا وعراق در آمريكا به تصويب رسيد و هم اكنون نيزجمهوريخواهان ودموكراتها درهردو مجلس آمريكا رقابت بر سر اصلاحات سياسي در تهران را آغاز كرده اند تا دولت بو ش را براي انجام خواسته آنان تحت فشار قرار دهند .

اين فعاليت زماني صورت مي گيرد كه روزنامه نيويوركر گزارش داد آمريكا به منظور سازماندهي حملات نظامي احتمالي درخاك ايران دست به عملياتهاي جاسوسي زد .



هرچند دان بارتلت مشاور جرج بو ش رئيس جمهوري آمريكا گزارش سيمور هرش را اشتباه خواند و لارنس ديريتا سخنگوي پنتاگون نيز درواكنش به اين گزارش آن را شايعه و تهمت خواند و در باره نشستهايي كه دراين گزارش به آنها اشاره شده است گفت كه چنين چيزي اتفاق نيافتاده است و چنين برنامه هايي وجود ندارد .

يكي ازگروههاي مخالف ايران درواشنگتن به نام اتحاد براي دموكراسي درايران كه خود را گروه چتر مخالفان مي نامد به عنوان مكاني براي پول كسب ماليات دهندگان آمريكايي كه براي پيشرفت دموكراسي در نظر گرفته شده است عمل مي كند .



اين روزنامه آمريكايي مي افزايد يكي از گروههاي مخالف ايران در آمريكا ادعا كرده است كه هدف واقعي ما توانمند كردن مردم ايران براي تغيير رژيم در ايران به منظور دموكراتيك شدن آن صورت مي گيرد .



در كنگره ، قانون پيشنهادي حمايت و آزادي در ايران از دولت بوش خواسته است از تغيير رژيم در ايران حمايت كند و اتحادي را از گروههاي مخالف ايران كه مخالف تروريسم هستند گسترش دهند .



