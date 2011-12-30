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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۰:۴۴

انفجار گاز به هفت واحد مسکونی در آمل خسارت وارد کرد

انفجار گاز به هفت واحد مسکونی در آمل خسارت وارد کرد

آمل - خبرگزاری مهر: نشت گاز در یک واحد مسکونی و انفجار ناشی از آن به هفت واحد مسکونی اطراف در آمل خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صاحب واحد مسکونی که در محل انفجار گاز حضور داشته عصر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نشت گاز از طبقه دوم واحد دو طبقه ای که خالی از سکنه بوده علت انفجاراعلام و به کلی سبب تخریب طبقه دوم شد.

محمد باقر بیات افزود: در طبقه دوم وسایل خانگی موجود بود، اما در زمان انفجار خوشبختانه کسی حضور نداشت.

وی ادامه داد: متاسفانه ساختمان دو طبقه که بنده صاحب آن بوده و در آن سکونت داشتم بیمه بوده و متاسفانه خسارت برجای مانده بیش از700 میلیون ریال است.

رئیس اداره گاز ناحیه آمل دراین خصوص گفت: انفجار گاز واحد مسکونی در کوچه حافظ ابتدای ورودی روستای بوران در جاده اصلی آمل به بابل واقع شده و به علت شدت انفجار به شش  واحد مسکونی اطراف که حدود 300 متر فاصله با ساختمان محل انفجار داشتند،15 تا 20 درصد خسارت وارد کرد.

حشمت الله باوفا افزود: ساختمان تخریب شده بیمه نبوده و با توجه به اینکه اداره  گاز همه مشترکان خانگی خود را زیر پوشش بیمه دارد، با برآورد کارشناسی و اعلام مسئولان بیمه، غرامت به آنان پرداخت خواهد شد.

وی اضافه کرد: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت.

رئیس اداره گاز ناحیه آمل به مشترکان گاز خانگی توصیه کرد: در ایام سرد زمستان که بیشترین مصرف گاز است، با رعایت نکات ایمنی از حوادث احتمالی پیشگیری کنند.

کد مطلب 1496926

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