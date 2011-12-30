همایش سه ساله های حسینی در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کودکان و خردسالان که به همراه مادر ان حضوری چشمگیر در این همایش که در حسینیه سید حسن ولی آمل برگزار شد، داشتند، با بستن سربندهایی با مضمون یا حسین(ع)، یا رقیه (س) و یا زینب (س) ارادت خود را بار دیگر به اهل بیت (ع) و بانوی خردسال کربلا ابراز داشتند.

در این همایش، سخنرانان با بیانی شیوا و به زبان کودکانه زندگینامه حضرت رقیه (ع) و واقعه عاشورا را برای عزاداران حسینی توصیف کردند.

عاشقان و مداحان اهل بیت(ع) با ذکر مصیبت های زندگی خاندان پیامبر(ص) به نوحه سرایی پرداختند و عزاداران عاشورایی در غم سید و سالار شهیدان(ع) و حضرت رقیه (س) اشک ماتم ریختند.

تجلیل از مقام شامخ حضرت رقیه (س) و یادآوری رنجها و دردهای این بانوی سه ساله از جمله اهداف برگزاری این همایش اعلام شد.

در دهه نخست محرم امسال حسینیه سید حسن ولی آمل میزبان همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی بود که بیش از پنج هزار نفر در آن شرکت داشتند.