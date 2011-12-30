مسئولان فرهنگی آمل از پیشکسوت تعزیه مازندران عیادت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل عصر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: از حاج حسن مصفا معروف به حاج سقا که به دلیل عمل جراحی از ناحیه چشم در منزل در بستربیماری به سر می برد، عیادت شد.

محمد محمدی افزود: حسن مصفا در سال گذشته در همایش پیرغلامان اهل بیت به عنوان یکی از 14 نفر برتر کشور لوح یادبود پیرغلام اهل بیت را از رئیس سازمان صدا و سیما دریافت کرده بود.

وی افزود: به صورت رسمی از حاج حسن مصفا و گروه تعزیه آنان به منظور برگزاری مراسم شبیه خوانی به عنوان گروه ویژه مازندران در شب اختتامیه سوگواره تعزیه استان دعوت خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل به اهمیت تعزیه و ارزش مذهبی آن در در دهه های گذشته از قبل انقلاب تاکنون اشاره کرد و گفت: تاثیرگذاری این هنر در انتقال ارزشهای دینی و مذهبی برکسی پوشیده نیست و همگان با این هنر خوگرفته اند.

محمدی اضافه کرد: شهرستان آمل از 15دی ماه، نهمین سوگواره تعزیه مازندران را به مدت هفت شب با حضور گروههای برتر استان میزبانی خواهد کرد.

وی افزود: حضور در میان هنرمندان پیشکسوت را موجب تداعی روحی هنرمندان و ارج نهادن به خدمات ارزنده آنان در زمان فعالیت کاری است که سبب به یادگار گذاشتن آثار هنری فاخر در جامعه شدند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل گفت: بدترین درد هنرمندان این بوده که در خانه خود ناشناخته باشد وبه نوعی باید همه مقام آنان را گرامی بدارند و در راستای شناساندن آنان تلاش کنند.