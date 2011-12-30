25 هزار رشته دام صیادی غیرمجاز در دریای مازندران کشف شد

علی نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مبارزه با صید غیرمجاز ماهیان خاویاری و استخوانی در آبهای ساحلی استان برای حفاظت و حراست از منابع آبزیان دریای خزر به عنوان ثروتی ملی از وظایف یگان حفاظت منابع آبزیان مازندران است.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد یگان حفظت منابع آبزیان مازندران گفت: با تلاش یگان حفاظت منابع آبزیان استان، در بازرسی و عملیات مختلف با بیش از پنج هزار و 500 ساعت گشت‌ دریایی و ساحلی موفق شدند تاکنون، 25 هزار و 95 رشته دام‌های صیادی غیرمجاز، خاویاری و استخوانی در آبهای ساحلی مازندران کشف و جمع آوری کنند.



فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان مازندران ادامه داد: هزار و 398 کیلوگرم ماهی استخوانی، 55 کیلوگرم ماهی خاویاری، بیش از 14 کیلو گرم خاویار،297 عدد لنگرصیادی، دو فروند بدنه قایق و قایق پارویی و سه دستگاه انواع موتور کشف و ضبط شد.

نیازی، از دستگیری 19 متهم و ارجاع پرونده این متخلفان به مراجع قانونی خبر داد.



