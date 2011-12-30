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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۰:۴۷

نیازی در گفتگو با مهر:

25 هزار رشته دام صیادی غیرمجاز در دریای مازندران کشف شد

25 هزار رشته دام صیادی غیرمجاز در دریای مازندران کشف شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان مازندران گفت: بیش از 25 هزار رشته دام صیادی غیر مجاز، آذر ماه امسال از آبهای ساحلی مازندران جمع آوری شد.

علی نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مبارزه با صید غیرمجاز ماهیان خاویاری و استخوانی در آبهای ساحلی استان برای حفاظت و حراست از منابع آبزیان دریای خزر به عنوان ثروتی ملی از وظایف یگان حفاظت منابع آبزیان مازندران است.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد یگان حفظت منابع آبزیان مازندران گفت: با تلاش یگان حفاظت منابع آبزیان استان، در بازرسی و عملیات مختلف با بیش از پنج هزار و 500 ساعت گشت‌ دریایی و ساحلی موفق شدند تاکنون، 25 هزار و 95 رشته دام‌های صیادی غیرمجاز، خاویاری و استخوانی در آبهای ساحلی مازندران کشف و جمع آوری  کنند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان مازندران ادامه داد: هزار و 398 کیلوگرم ماهی استخوانی، 55 کیلوگرم ماهی خاویاری، بیش از 14 کیلو گرم خاویار،297 عدد لنگرصیادی، دو فروند بدنه قایق و قایق پارویی و سه دستگاه انواع موتور کشف و ضبط شد.
 
نیازی، از دستگیری 19 متهم و ارجاع پرونده این متخلفان به مراجع قانونی خبر داد.

 
کد مطلب 1496941

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