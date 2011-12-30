تیم والیبال شهرداری تبریز به دومین خودروساز هم باخت/ پیروزی جوانی بر تجربه!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با انجام هفت دیدار سپری شد که طی آن در یکی از بازیهای مهم و پرتماشاگر، تیم شهرداری تبریز در خانه با نتیجه سه بر صفر مغلوب تیم پیکان تهران شد.

در این دیدار که بیش از دو هزار تماشاگر مشتاق والیبال در سالن شهید صمد اقدمی تبریز گرد آمده بودند تا مصاف شاگردان قاسم تاجری با تجربه و پیمان اکبری جوان را از نزدیک تماشا کنند، این تیم پیکان بود که موفق شد با مربی جوان خود، هر سه ست را به نفع خود پایان دهد.

در ست اول، تیم شهرداری تا امتیاز 15 نمایشی تقریبا برابر با حریف داشت اما در ادامه، اشتباهات بازیکنان میزبان و استفاده خوب شاگردان اکبری از تعلل بازیکنان حریف، سبب شد تا تیم پیکان این ست را با نتیجه 25 بر 19 پیروز شود.

ست دوم اما، ضعیف ترین نمایش تیم شهرداری در این دیدار را نمایان کرد و تیم پیکان توانست بار دیگر از اشتباهات بازیکنان میزبان نهایت بهره را برده و با حساب 25 بر 15 به برتری برسد.

در حالیکه شاگردان قاسم تاجری و عادل بناکار دو ست قبلی را باخته بودند، با انگیزه شکست حریف قدر خود ست سوم را آغاز کردند و توانستند از همان ابتدای گیم، عملکردی بهتر از سرمه ای پوشان پیکان داشته باشند.

در این ست، شهرداری بسیار بهتر از دو گیم قبلی کار کرد و حتی تا آستانه رسیدن به پیروزی پیش رفت اما تجربه بالای بازیکنان تیم پیکان به یاری این تیم آمد و شهرداری این ست را هم با نتیجه 25 بر 22 به حریف باخت.

در این بازی، آنچه بیش از هر چیزی به چشم آمد، اشتباهات بازیکنان شهرداری در دریافتها و همچنین زدن اسپکها بود.

از سویی، نبود "فرانچسکو پانتری" بازیکن ایتالیایی تیم شهرداری مزید بر علت شد تا این تیم در اجرای برنامه های خود دچار مشکل شود.

حتی بازی خوب محمد اکبری و "دانیلو دسی دریو" نیز نتوانست جای خالی پانتری را در برنامه های تاکتیکی تاجری پر کند و در نهایت تیم شهرداری که نمایشی ضعیف تر از مصاف ابتدای هفته جاری با تیم صدرنشین سایپا داشت، نتیجه را به یک تیم خودروساز دیگر واگذار کرد.

این دیدار را محمد حسین شفقی به عنوان داور اول و محمد عشق دوست به عنوان داور دوم قضاوت می کردند که البته در چند صحنه باعث اعتراض تماشاگران نسبت به نحوه داوری نیز شدند.

شهرداری با این شکست 16 امتیازی باقی ماند و همچنان در جایگاه هفتم ماندنی شد، این تیم چهارشنبه آینده در گنبد میهمان تیم هاوش خواهد بود.