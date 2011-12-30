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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۰:۳۵

اسبقیان:

کشتی آذربایجان شرقی از قافله عقب مانده است

کشتی آذربایجان شرقی از قافله عقب مانده است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با بیان اینکه رشته ورزشی کشتی در این استان نباید از قافله موفقیتهای دیگر رشته ها عقب بماند، گفت: در حال حاضر کشتی استان دچار افت شده که برای رهایی از این وضعیت، باید دست اندرکاران این رشته همت مضاعف داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد شروین اسبقیان در جریان مراسم معارفه سرپرست جدید هیئت کشتی استان اظهار داشت: آذربایجان شرقی همواره در سالیان گذشته و البته در حال حاضر، قهرمانان زیادی را در عرصه ورزش کشور داشته و دارد و در این بین، رشته کشتی که ریشه در فرهنگ و تاریخ ما دارد نباید از قافله موفقیتهای دیگر رشته ها عقب بماند.

وی افزود: کشتی استان ما در حال حاضر با افت مواجه است و برای اینکه این رشته مثل بقیه رشته ها همچون دوچرخه سواری، دو و میدانی، دوی صحرانوردی، ژیمناستیک و ... خود را در سطح برتر نشان دهد، بایستی فعالان این عرصه همت مضاعف داشته باشند و من با توجه به انگیزه ای که در آقای وظیفه خواه سرپرست جدید هیئت می بینم، احساس می کنم که قطعا کشتی آذربایجان شرقی پیشرفت خواهد کرد.

اسبقیان با اشاره به اهمیت و لزوم تخصص گرایی در هیئت کشتی استان، تصریح کرد: امروزه مهم ترین بحث در ورزش، بحث آموزش است و بروز شدن دانش مربیان و داوران یکی از اساسی ترین فاکتورها برای پیشرفت و کسب موفقیت می باشد که در این راستا باید کلاسهای بازآموزی مستمر برای مربیان و داوران کشتی استان برگزار شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قوانین و فنون رشته هایی مانند کشتی یا فوتبال در جهان در حال تغییر است، از اینرو کمیته آموزش هیئت کشتی استان نیز باید پویا و در سطح بالایی باشد تا از این طریق بتوانیم عقب ماندگی گذشته در این رشته را جبران کنیم.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی با بیان اینکه ظرفیت و پتانسیل کشتی این استان در سطح بالایی قرار دارد، یادآور شد: ما در شهرستانهای مختلف استان، کشتی گیران خوبی داریم که باید از این پتانسیل بالا استفاده کنیم و البته در کنار آن، به بررسی علل افت این رشته در آذربایجان شرقی بپردازیم.

وی در ادامه سخنان خود به پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به فدراسیون کشتی جهت سرپرستی علی اکبر وظیفه خواه در هیئت کشتی این استان اشاره کرد و گفت: من از آقای وظیفه خواه شناخت خوبی دارم و امیدوارم ایشان بتواند در راستای پیشبرد اهداف کشتی استان قدمهای موثری بردارد، از سویی آقای خطیب سرپرست فدراسیون کشتی نیز از مدیران خوب ورزش کشورمان هست و ارزش و جایگاه یک پیشکسوت ورزش را می داند و از اینرو می دانم که ایشان نیز از کشتی آذربایجان شرقی حمایت خواهد کرد.

اسبقیان ضمن قدردانی از زحمات محمد صبحی رئیس سابق هیئت کشتی استان و همچنین اسماعیل زاده دبیر این هیئت، بیان کرد: به نظر من روسای هیئت های ورزشی در آذربایجان شرقی، باید افراد متعصب به این استان باشند؛ چراکه اینجا مهد دلیران و قهرمانان ایران عزیز اسلامی در طول تاریخ بوده است.

وی افزود: من معتقدم که ورزشکاران آذربایجان شرقی همیشه باید در روی سکوی قهرمانی بروند و برق مدال بر سینه این جوانان بدرخشد.

در این مراسم علی اکبر وظیفه خواه با دریافت حکم از دست مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، به عنوان سرپرست هیئت کشتی این استان معرفی شد.

کد مطلب 1496952

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