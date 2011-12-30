کشتی آذربایجان شرقی از قافله عقب مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد شروین اسبقیان در جریان مراسم معارفه سرپرست جدید هیئت کشتی استان اظهار داشت: آذربایجان شرقی همواره در سالیان گذشته و البته در حال حاضر، قهرمانان زیادی را در عرصه ورزش کشور داشته و دارد و در این بین، رشته کشتی که ریشه در فرهنگ و تاریخ ما دارد نباید از قافله موفقیتهای دیگر رشته ها عقب بماند.

وی افزود: کشتی استان ما در حال حاضر با افت مواجه است و برای اینکه این رشته مثل بقیه رشته ها همچون دوچرخه سواری، دو و میدانی، دوی صحرانوردی، ژیمناستیک و ... خود را در سطح برتر نشان دهد، بایستی فعالان این عرصه همت مضاعف داشته باشند و من با توجه به انگیزه ای که در آقای وظیفه خواه سرپرست جدید هیئت می بینم، احساس می کنم که قطعا کشتی آذربایجان شرقی پیشرفت خواهد کرد.

اسبقیان با اشاره به اهمیت و لزوم تخصص گرایی در هیئت کشتی استان، تصریح کرد: امروزه مهم ترین بحث در ورزش، بحث آموزش است و بروز شدن دانش مربیان و داوران یکی از اساسی ترین فاکتورها برای پیشرفت و کسب موفقیت می باشد که در این راستا باید کلاسهای بازآموزی مستمر برای مربیان و داوران کشتی استان برگزار شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قوانین و فنون رشته هایی مانند کشتی یا فوتبال در جهان در حال تغییر است، از اینرو کمیته آموزش هیئت کشتی استان نیز باید پویا و در سطح بالایی باشد تا از این طریق بتوانیم عقب ماندگی گذشته در این رشته را جبران کنیم.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی با بیان اینکه ظرفیت و پتانسیل کشتی این استان در سطح بالایی قرار دارد، یادآور شد: ما در شهرستانهای مختلف استان، کشتی گیران خوبی داریم که باید از این پتانسیل بالا استفاده کنیم و البته در کنار آن، به بررسی علل افت این رشته در آذربایجان شرقی بپردازیم.

وی در ادامه سخنان خود به پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به فدراسیون کشتی جهت سرپرستی علی اکبر وظیفه خواه در هیئت کشتی این استان اشاره کرد و گفت: من از آقای وظیفه خواه شناخت خوبی دارم و امیدوارم ایشان بتواند در راستای پیشبرد اهداف کشتی استان قدمهای موثری بردارد، از سویی آقای خطیب سرپرست فدراسیون کشتی نیز از مدیران خوب ورزش کشورمان هست و ارزش و جایگاه یک پیشکسوت ورزش را می داند و از اینرو می دانم که ایشان نیز از کشتی آذربایجان شرقی حمایت خواهد کرد.

اسبقیان ضمن قدردانی از زحمات محمد صبحی رئیس سابق هیئت کشتی استان و همچنین اسماعیل زاده دبیر این هیئت، بیان کرد: به نظر من روسای هیئت های ورزشی در آذربایجان شرقی، باید افراد متعصب به این استان باشند؛ چراکه اینجا مهد دلیران و قهرمانان ایران عزیز اسلامی در طول تاریخ بوده است.

وی افزود: من معتقدم که ورزشکاران آذربایجان شرقی همیشه باید در روی سکوی قهرمانی بروند و برق مدال بر سینه این جوانان بدرخشد.

در این مراسم علی اکبر وظیفه خواه با دریافت حکم از دست مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، به عنوان سرپرست هیئت کشتی این استان معرفی شد.