به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی افزود: در مجموع در 9 حوزه انتخابیه اصلی استان تا پایان وقت ثبت نام، 146 نفر موفق به ثبت نام قطعی شدند که از بین آنها 134 نفر مرد و 12 نفر زن هستند.



معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در خصوص تعداد ثبت نام کنندگان گفت: در حوزه اصلی آمل 14، بابل18، بابلسر پنج ، نور9، تنکابن 18، بهشهر11، نوشهر16، ساری25 و قائم شهر 30 نفر ثبت نام کردند.

وی افزود: از لحاظ مدارک تحصیلی، از بین ثبت نام شدگان 110 نفر دارای تحصیلات فوق لیسانس و 36 نفر دارای مدرک دکتری هستند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: بالاترین سن در میان ثبت نام کنندگان 74 و پایین ترین سن 30 سال است.



ابراهیمی با اشاره به اینکه کار بررسی صلاحیت داوطلبان طبق قانون انتخابات از دهم تا نوزدهم دیماه خواهد بود گفت: هیئت اجرایی حوزه های مرکزی بر اساس ماده 51 قانون انتخابات اسامی رد صلاحیت شدگان را در روز بیست و یکم دیماه اعلام می کند و این افراد از بیست و یکم تا بیست و چهارم دیماه مهلت دارند شکایت خود را تسلیم هیئت نظارت کنند.



رئیس ستاد انتخابات مازندران تصریح کرد: رسیدگی به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده توسط هیئت نظارت استان پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت و اعلام به فرماندار مرکز حوزه مربوطه به استناد ماده 52 قانون انتخابات از بیست و پنجم دیماه تا اول بهمن خواهد بود.



نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود.