نظام مهندسی هیچ نقشی در ریزش ساختمان 5 طبقه در تبریز نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: طبق بررسی های انجام گرفته علت اصلی ریزش ساختمان پنج طبقه بتن آرمه در خیابان بهار تبریز، عدم رعایت اصول فنی اجرا و بی توجهی به تعطیلی عملیات ساختمانی و ادامه آن در فصل یخبندان توسط مالک بوده است که به دلیل نبود استحکام و مقاومت لازم در طبقات پایین و به جهت عدم گیرش کامل بتن و ادامه بارگزاری باعث فرو ریختن اسکلت ساختمان که در حال بتن ریزی سقف آخر بوده شده است.

شایان ذکر است این ساختمان کمتر از هفت طبقه و بدون مهندس مجری بوده و سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی هیچ نقشی در کنترل نقشه ها و محاسبات و نظارت عالیه بر اجرای آن نداشته است.

حادثه خیابان بهار ساعت 11 سه شنبه در اثر بتن ریزی سقف واحد مسکونی رخ داد که طی آن شش نفر از کارگران زیر آوار ماندند که دو نفر مصدوم و چهار نفر از کارگران فوت کردند.

این دومین حادثه در طول یک هفته بوده که در اثر عدم رعایت نکات ایمنی در تبریز اتفاق می افتد و در اثر آنها شش کارگر در حوادث ساختمانی جان باختند.

پیش از این نیز روز یکشنبه چهارم دی ماه جاری خبر ریزش خاک دیواره محل گود برداری بر روی کارگران مشغول به کار در ساختمانی در تبریز منتشر شد که منجر به فوت دو نفر و مصدومیت سه نفر دیگر شد که طبق اعلام نظام مهندسی علت این حادثه گودبرداری غیراصولی و عدم مهاربندی دیواره‌های جانبی گزارش شد.