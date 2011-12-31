دفتر دکتر کاظم جلالی درمیامی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کاظم جلالی نماینده مردم شهرستانهای میامی و شاهرود در این آیین که عصر روز جمعه برگزار شد، گفت: خدا را شاکریم که مردم میامی با پی گیری بیش از یک دهه توانستند به آرزوی خود که همان شهرستان شدن میامی بود دست پیدا کنند.

جلالی گفت: طبق آخرین خبر حکم فرماندار شهرستان میامی زده شده است و بر طبق صحبتی که با معاون سیاسی وزیر کشوروهم استاندار داشته ایم این بوده که انتقال فرماندار شهرستان میامی به وزارت کشور درحال پی گیری هستیم.

مخبر کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی افزود: زمینی به مساحت 30 هکتار جهت ساخت مجموعه اداری اختصاص یافته است و اعتباری برای راه اندازی فرمانداری میامی تخصیص یافت واین بودجه باید درسال آینده بیشتر باشد.

جلالی با تاکید بر اینکه بومی بودن فرماندار برای ما اولویت دارد، اضافه کرد: بر این نظر هستیم که کسی که در شهرستانی کار می کند باید در خدمت مردم باشد و به این امر اعتقاد ویژه داشته باشد.

وی درخصوص بخش فرومد میامی نیز گفت: امیدواریم ارتقاء بخش فرومد و ایجاد دو بخش در روستای کالپوش و ایجاد شهر درکلاته های شرقی به زودی انجام پذیرد.

جلالی با اشاره به اینکه پیش بینی های لازم در خصوص کمبود آب منطقه نیز شده است، اظهار داشت: می توانیم با انتقال آب از سد کالپوش این مشکل را مرتفع کنیم.

وی همچنین گفت: با توجه به ظرفیت 15میلیون متر مکعبی آب سد کالپوش باید اقدامی شود تا آب این سد را به شهر میامی وروستاهای اطراف آورده شود.

نماینده مردم شهرستانهای میامی وشاهرود درخصوص صنعت شهرستان میامی نیز گفت: با همت خود مردم وسرمایه داران باید سعی کنیم که برای شهرکهای صنعتی منطقه سرمایه جذب کنیم.

جلالی به اتحاد مردم میامی اشاره کرده و افزود: یکی از نقاط قوت میامی اتحاد بالای آنهاست که بدون هیچ بحثی به روند توسعه خود ادامه می دهد.

وی درخصوص راه اندازی دفتر خود در این شهرگفت: امیدواریم درآینده ای نزدیک با همفکری دوستان ارتباط ما با مردم شهرستان بیشتر شود تا بتوانیم بیشتر در این دفتر و شهرستان حضور داشته باشیم.

کاظم جلالی در جواب به پرسش خبرنگار مهر درخصوص جاده نیمه رها شده میامی به جیلان پس از چند سال گفت: مطالعه این طرح به پایان رسیده است و باید عملیات اجرایی آن آغاز شود و از آنجا که اعتبارات این جاده استانی است با همکاری دکتر رهی استاندار محترم سمنان اعتباری را اختصاص و امیدواریم درسال91عملیات اجرایی آن آغاز شود.