تمام اسناد ثبت احوال میامی الکترونیکی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی طالب‏بیدختی عصر روز جمعه در جمع مردم میامی که درحسینیه اعظم این شهر سخنرانی می کرد، افزود: با راه اندازی این سیستم می توانیم به مردم عزیز در هر نقطه از استان که حضور داشته باشند خدمت رسانی کنیم و البته این خدمات در تمام کشور نیز ارائه خواهد شد.

وی افزود: تمام شهرهای استان را تحت پوشش این سیستم قرارداده ایم.

بیدختی یادآور شد: کار ثبت اسناد در میامی بعد از سال1368به پایان رسیده است و ثبت اسناد قبل از1368را باید شروع کنیم و پیش بینی میکنیم که ثبت تمام اسناد استان که به بیش از یک میلیون و سیصد هزار سند می رسد را تا پایان سال به اتمام برسانیم.

مدیر کل ثبت احوال استان سمنان به خبرنگار مهر در خصوص بیشترین نامها در استان گفت:در دختران فاطمه و زهرا بالاترین نامها را دارند و در پسران امیر حسین، ابوالفضل و امیر علی بالاترین نامها رادارند.

وی درپایان گفت: بالاترین نامها برای پسران از12 نام ائمه معصومین (ع)میباشد.