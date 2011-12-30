46 فقره سرقت در ملکان کشف شد/ دستگیری 15 سارق

به گزارش خبرگزاری مهر: سرهنگ مجید زیودار اعلام کرد: در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و مبارزه با سرقت عملیات مذکور کشف کالاهای مسروقه و دستگیری سارقان و نیز انهدام کاروانهای قاچاق کالا در چند عملیات مختلف توسط پلیس شهرستان انجام شد.

وی گفت: پلیس آگاهی شهرستان ملکان با هماهنگی سایر واحد های اجرایی در عملیات مختلف موفق به کشف 46 فقره سرقت و دستگیری تعداد 15 نفر از سارقان شد.

سرهنگ زیودار ادامه داد: همچنین در عملیاتهای دیگری ماموران انتظامی موفق به کشف کالاهای قاچاق از جمله پارچه - کفش -لامپ -لباس -و... به ارزش 150 میلیون تومان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان اظهار داشت: در مدت مذکور، تعداد 3432 بطری و شیشه انواع مشروبات الکلی و تعداد یک هزار و 165 عدد تجهیزات گیرنده ماهواره و 22 هزار و 100 عدد قرصهای تقویت کننده جنسی نیز از قاچاقچیان کشف ضبط شد.