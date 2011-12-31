امید تیم پیشگامان آسانسور مازندران به لیگ برتر کشتی کم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای پیشگامان آسانسور مازندران در چارچوب هفته سوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور در ساری میزبان تیم شهرداری ملایر بود ودر پایان نتیجه را پنج بر دو به میهمان خود باخت.



در نتایج انفرادی این مسابقه در 55 کیلوگرم، امید جلالی بهار ازشهرداری ملایر برابر مهران شیخی پیروزشد.



در60 کیلوگرم، ولادمیر خنچیگاشویل از شهرداری ملایر صائب تقی‌زاده را شکست داد.



در66 کیلوگرم رضا رجب‌زاده" کشتی گیرشهرداری ملایر با نتیجه دو بر یک از سد ابراهیم نصیری از تیم پیشگامان آسانسور گذشت.



در74 کیلوگرم، مصطفی یوسفی از تیم پیشگامان آسانسور مازندران با برتری دو بر یک برابر علی اصغر مرادی نخستین پیروزی تیمش برابر شهرداری ملایر را کسب کرد.



در84 کیلوگرم، جلال زمان در دیداری نزدیک دو بر یک مجتبی ضیایی کشتی گیرپیشگامان آسانسور مازندران را مغلوب کرد.



در96 کیلوگرم، گئورگی گوگشلیدزه کشتی گیرسرشناس روسی تیم شهرداری ملایر حریف خود علی اصغر عبدالملکی از تیم پیشگامان را شکست داد.



دروزن 120 کیلوگرم، جعفر شمس ناتری ملی پوش تیم پیشگامان آسانسور مازندران در دو وقت قانونی با نتیجه هشت بر صفر برابر محسن بشینج به پیروزی رسید.