پیمان آمل جایگاه سومی فوتسال مازندران را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیمان آمل در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای مازندران، شامگاه جمعه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) این شهر میزبان تیم شهروند پل سفید بود و در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.



دو تیم در حالی به مصاف هم رفتند که تیم پیمان آمل با 27 امتیاز در مکان سوم قرار داشت و این وضعیت انگیزه تیم آملی را برای پیروزی و تداوم امتیازهای خود با تیم های بالای جدول مضاعف کرده بود.



در مقابل شهروند پل سفید که تا پیش از این مسابقه با 11 امتیاز در مکان نهم جدول دوازده تیم مسابقات فوتسال باشگاههای مازندران قرار داشت، انگیزه فراوانی برابر تیم مدعی بالای جدولی خود داشت.



تیم شهروند این بازی را تهاجمی آغاز کرد و در اوایل بازی به خواسته خود رسید، اما تیم پیمان آمل که در خانه بازی می کرد و از حمایت تماشاچیان خودی برخوردار بود، توسط حسین مهاجری به گل تساوی بخش مسابقه دست یافت و در نهایت دو تیم امتیازها را برابر هم تقسیم کردند.



تیم پیمان آمل با این پیروزی با تساوی خانگی 28 امتیازی شد و با حفظ جایگاه سومی خود در جدول رده بندی این مسابقات، فاصله امتیازی با تیمهای اول ودوم به شش امتیازافزایش یافت.



در هفته پانزدهم این مسابقات روز جمعه هفته جاری تیم پیمان آمل در دیداری خارج از خانه میهمان تیم نکا سفال است.



مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای مازندران با حضور، 12 تیم در حال برگزاری است.