  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

طاهایی:

ملت ایران در تبعیت از ولایت فقیه استوار خواهد ماند

ملت ایران در تبعیت از ولایت فقیه استوار خواهد ماند

نکا - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: ملت بزرگ ایران در تبعیت از ولایت فقیه همواره بر عزم خود استوار مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی در مراسم بزرگداشت نهم دی در مسجد جامع نکا اظهار داشت: مردم در نهم دی با حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی نهم دی این روز را در تاریخ نظام اسلامی ماندگار کردند.

وی بصیرت هوشمندانه مردم در نهم دی خط بطلان بر برنامه های دشمن دانست و بیان داشت: عداوت دشمنان ایران اسلامی از روزهای آغازین این انقلاب نمود پیدا کرد و با ترور مغزها، انفجار، جنگ و تحریم ها این دشمنی نمودار شد.

طاهایی اظهارداشت: بصیرت توام با آموزه های دینی، محرم  و ولایتمداری موجب ماندگاری نهم دی در تاریخ این انقلاب شد و مادامی که این عوامل بر ملت ما حکمفرما باشد ملت مغلوب دشمن نمی شود.

وی گفت: دشمن در دوران 33سال این انقلاب از راههای مختلف نظیر شبیخون و ناتوی فرهنگی موج جدیدی از فتنه ها را در کشور پایه گذاری کرد که همواره با پشتوانه هوشیاری مردم و هدایت رهبری، این توطئه ها خنثی شد.

طاهایی افزود: با وجود تمامی دسیسه های سازمان یافته دشمنان، نظام اسلامی با اقتدار و بالنده تر از گذشته به حیات جاودانه خود ادامه می دهد و در این راستا مردم با اطاعت پذیری از رهبری به عنوان ستون خیمه انقلاب برارزشها و آرمانهای انقلاب وفادار هستند.

استاندار مازندران، دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخشهای مختلف را بی نظیر توصیف کرد و افزود: به برکت انقلاب اسلامی اکنون ایران ام القرای جهان است و باید با افزایش بصیرت از غفلت دوری کنیم.

کد مطلب 1496977

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها