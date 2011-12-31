ایجاد نیروگاه زباله سوز در میاندرود نیازمند تجهیزات است

به گزارش خبرنگار مهر، ذات الله زارعی شامگاه جمعه در جلسه بررسی مشکلات شهری میاندرود افزود: در ارتباط با پسماند که بحث بسیار جدی است غالب درخواستها سطل های زباله مکانیزه و ماشینهای حمل زباله مکانیزه بوده که این نشان دهنده رویکرد خوب دهیاران منطقه است.

وی ادامه داد: برای احداث نیروگاه زباله سوز باید ماشین آلات مکانیزه و امکانات به روزتری در اختیار باشد.

وی گفت: تامین چند دستگاه ماشین مکانیزه حمل زباله و سطلهای زباله سوز در دستور کار بوده که در آینده نزدیک به دهیاران عزیز واگذار خواهد شد.

زارعی میاندرود را پیشانی ورودی استان دانست و اظهار داشت: غالب میهمانان و مقامات کشوری از فرودگاه باید به مرکز استان وارد شوند و رودی منطقه باید آراسته و تمیز باشد.

وی تجهیز دهیاری اسلام آباد و شهریار کنده به کامیونهای مکانیزه حمل زباله در همین راستا عنوان کرد و افزود: مبادی ورودی استان باید بسیار زیباتر و تمیزتر از سایر مناطق باشد.

مدیرکل امور روستایی مازندران نسبت شاخصهای دریافتی بودجه میاندرود را علیرغم جدیدالتاسیس بودن نسبت به سایر شهرستانهای استان مناسب ارزیابی کرد و افزود: البته محرومیت آرمانی در همه مناطق استان وجود دارد.

وی ادامه داد: باید به سمت توسعه آرمانی با برنامه ریزی دقیق پیش رفت تا جایی که تمام روستاهای منطقه شرایط مناسب و آبرومندی برای زندگی داشته باشند.

زارعی با اشاره به اینکه اعتبارات طرح هادی در کمیته برنامه ریزی شهرستان با توجه به درخواستها و نظرات کارشناسی بنیاد مسکن و نظرات فرماندار و بخشدار تصمیم گیری می شود، افزود: در واقع مسیر خواسته ها باید در راه درست خود قرار گیرد تا رسیدن به خواسته سریعتر میسر باشد.

وی ابراز داشت: اگر مدیران شهرستانی همکاری لازم و یا اختیارات لازم را ندارند، در صورت صلاحدید فرماندار، با انعکاس در حوزه روستایی این مشکلات را حل خواهیم کرد.

زارعی ادامه داد: موارد مربوط به حوزه دفتر روستایی،در جایی که بستر آماده باشد، قطعا کمک خواهیم کرد.

وی درارتباط با زمینهای دستگاه های دولتی و تملک آن با خصوصی شدن دستگاه ها به دهیاران پیشنهاد کرد با گذاشتن قید و شرط ها در واگذاری زمین ها این موارد را رعایت کنند تا اگر اتفاق دیگری رخ داد، برگ برنده در دست دهیاران باشد.

وی ابراز داشت: دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی بوده که می توان به بخشداری واگذار کرد که به صورت امانی در اختیار دهیاری بگذارد و دهیاران از آن استفاده کنند.